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В Мьянме начался «мусорный бунт»

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  • 30.03.2021, 9:08
  • 10,208
В Мьянме начался «мусорный бунт»

Протестующие начали новую кампанию гражданского неповиновения

Кампания гражданского неповиновения стала ответом на более полутысячи убийств активистов силовиками.

В Мьянме число погибших протестующих достигло по меньшей мере 500 человек - люди объявили "мусорный бунт". Об этом сообщает Reuters во вторник, 30 марта.

Ночью протестующие при свечах почтили погибших и начали новую кампанию гражданского неповиновения, призвав жителей выбрасывать мусор на улице.

Кроме того, Ассоциация помощи политическим заключенным сообщила о 14 мирных жителей, убитых накануне. Еще восемь человек находятся в районе Южного Дагона в Янгоне. Свидетели говорят, что силовики в этом районе применили более мощное, чем раньше, оружие, чтобы очистить баррикады от мешков с песком.

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