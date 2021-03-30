В Мьянме начался «мусорный бунт» 2 30.03.2021, 9:08

10,208

Протестующие начали новую кампанию гражданского неповиновения

Кампания гражданского неповиновения стала ответом на более полутысячи убийств активистов силовиками.

В Мьянме число погибших протестующих достигло по меньшей мере 500 человек - люди объявили "мусорный бунт". Об этом сообщает Reuters во вторник, 30 марта.

Ночью протестующие при свечах почтили погибших и начали новую кампанию гражданского неповиновения, призвав жителей выбрасывать мусор на улице.

Кроме того, Ассоциация помощи политическим заключенным сообщила о 14 мирных жителей, убитых накануне. Еще восемь человек находятся в районе Южного Дагона в Янгоне. Свидетели говорят, что силовики в этом районе применили более мощное, чем раньше, оружие, чтобы очистить баррикады от мешков с песком.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».