Белорусских потребителей нагибает девальвация? 1 30.03.2021, 9:19

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фото: tut.by

Объемы розничного товарооборота в стране падают уже четыре месяца подряд.

Розничные продажи в Беларуси сокращаются четвертый месяц подряд. В ноябре 2020 года товарооборот упал на 0,9%, в декабре 2020-го — на 0,1%, в январе 2021-го — снова на 0,9%, а феврале провал составил 6,2%, пишет сайт banki24.by.

В Витебской области ситуация еще более жесткая. Если отбросить июль 2020 года, когда товарооборот там вырос на 0,02%, то продажи в северном регионе не растут с прошлого апреля.

По данным статорганов реальные доходы и зарплаты белорусов росли в 2020 году и продолжают расти в 2021-м. Значит основная причина не в снижении жизненного уровня, а в чем-то ином.

На роль «чего-то иного» хорошо подходят эпидемия коронавируса и фактор высокой базы сравнения. Нынешняя волна спада товарооборота совпала по времени со второй волной эпидемии. Белорусы чаще стремятся покупать через службы интернет-доставки, а не через физическое посещение обычных магазинов и торговых центров.

В феврале добавилось выраженное влияние календаря. Прошлый год был високосным и в феврале было 29 дней, а не 28, как обычно. Только за счет этого розничный товарооборот при сравнении 2020-го и 2021-го будет меньше на 3,4–3,5%.

Также в феврале—марте 2020 года отмечался потребительный ажиотаж, связанный с девальвацией белорусского рубля. За март-2020 продажи увеличились на 8,8%, за март-2020 — на 10,5%.

По белорусскому обычаю драйвером прошлого года стали непродовольственные товары. С их помощью проще захеджировать риски от девальвеца: непродтовары хранятся долго, стоят дороже, чем продукты, и ликвидны для перепродажи. В феврале 2020-го товарооборот непродтоваров подскочил на 8,7%, в марте — на 14,1%.

Уже в апреле последовал спад потребительской активности, который был связан с началом эпидемии и окончанием весенней просадки белорусского рубля. Поэтому в апреле—мае 2021 года можно ждать улучшения показателей торговли — просто за счет обвала в 2020-м.

На региональном срезе картина следующая. В Брестской области товарооборот за 2 месяца снизился на 4,1%, Витебской — на 4,5%, Гомельской — на 2,6%, Гродненской — на 4,2%, Могилевской — на 2,1%, в Минске — на 4,5%. Только по Минской области отмечался слабый прирост к 2020 году — на 0,3%.

В областях больше всех пострадали приграничные районы. Это объясняется ковидным пресечением туризма и транзита через территорию Беларуси.

Например, в Брестской области глубже всех просели Брестский (минус 26,8%), Каменецкий (минус 18,6%) и Малоритский (минус 33,9%) районы, в Витебской — Браславский (минус 19,1%), Верхнедвинский (минус 12,1%) и Витебский (минус 18,6%), в Гомельской — Гомельский (минус 17,9%), в Гродненской — Берестовицкий (минус 38,4%), Вороновский (минус 35,6%), Гродненский (минус 29,3%), Островецкий (минус 21%) и Ошмянский (минус 16,4%).

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