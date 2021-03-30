Покатилось «спутниковое» наступление назад

Покатилось «спутниковое» наступление назад3
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- 30.03.2021, 9:26
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Приходит конец вакцинного надувания щек.
Московский корреспондент газеты New York Times Эндрю Кремер пишет:
«Россия с помпой объявляет о поставках отечественной вакцины «Спутник V» в Латинскую Америку, Африку и даже в некоторые страны Европы, заявляя, что помогает решить проблему дефицита в мире. Но Москва хранит молчание о том, что Россия также занимается импортом вакцины.
Российское правительство заключило контракт о производстве «Спутника V» с южнокорейской компанией, которая уже отправляет ее в Россию, и планирует сделать то же самое с компанией из Индии.
Масштабы импорта оценить невозможно, потому что существует договоренность о неразглашении информации, но сам факт закупок опровергает горделивые заявления России о ее роли в борьбе с пандемией как экспортера вакцин в нуждающиеся страны».
Импорт – не плох. Если можно решить проблему вакцинации импортом и никак иначе, то ее надо решать. В конце-концов, немало стран не производят своих вакцин и зависят от импорта.
Плохо иное – существование российского начальства в мире фантазий. Или вранье своим гражданам о силе, которой нет. Путин, Дмитриев с его РФПИ уже год «спасают мир».
А между тем, если смотреть на факты, то получается, что пандемия выявила слабость российской фармпромышленности. Плохо или хорошо, но три вакцины в России смогли создать, а вот произвести в нужном количестве даже для своих граждан – нет.
Какое уже тут «спасение мира» …
Вопрос, который должны поставить российские власти уже сегодня – что нужно предпринять, чтобы создать в стране дополнительные мощности фармпромышленности на случай будущих возможных эпидемий? Какие стимулы предложить компаниям? История последнего года дает богатый материал для анализа и выводов.
Но мы боимся, что ничего этого сделано не будет. Когда правящие головы затуманены мыслями о «заговоре против русской вакцины», рационально думать они не способны.
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