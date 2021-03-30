Глава Католической церкви в Беларуси процитировал Гениюш 1 30.03.2021, 9:31

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Казимир Великоселец

фото: Catholic.by

Каждая тьма сменяется светом.

Апостольский администратор sede vacante Минско-Могилевской архиепархии епископ Казимир Великоселец обратился с пастырским посланием на Пасху, которую католики отметят 4 апреля, пишет сайт katolik.life.

Пасха для верующих - это гарантия Воскресения к новой жизни в мире, справедливости и бесконечной славе, отмечает иерарх:

- Воскресение Иисуса открывает нам, что телесная смерть - это еще не конец. Поэтому единственное, что нас должно волновать, это чтобы мы не оказались в состоянии духовной смерти. Смерть в таком смысле означает жизнь, отдаленную от Бога. Духовная смерть начинается с тяжкого греха - сознательного, добровольного и прямого нарушения Божьих заповедей. Телесная смерть - это только ворота, за которыми идет продолжение того, что мы избрали на земле. Воскреснуть из мертвых означает выбирать Божий способ жизни, который начинается через жизнь в Божьей благодати.

Радостная новость о Воскресении Иисуса заключается в том, что мы уже здесь, на земле, участвуем в вечной жизни, напомнил епископ Великоселец. Также он подчеркнул, что уже больше года люди мира переживают уныние и неуверенность в своем будущем:

- Пандемия коронавируса еще раз показала, какое хрупкое существование человека даже в эпоху современных технологий. Невидимый глазу вирус усмиряет людское высокомерие. Этот вирус принес беду в наши дома и на наши улицы. Нам может казаться, что Бог молчит пока терпят невиновные. Христос учит нас с достоинством переносить терпение, и он неравнодушен к нашим жизненным заботам. Пустая могила, в которую положили тело Иисуса, символизирует мост, который построил Христос, - мост между смертью и жизнью, между отчаянием и надеждой.

Там, где есть разделение, мы можем быть творцами гармонии, прощения и примирения. Через это мы будем свидетельствовать о надежде воскресения и любви Христа к каждому человеку не только на словах, но и через поступки, подчеркнул иерарх. Он особо призвал «бескорыстно помогать тем в нашем светлом Отечестве, кто сейчас угнетен жизненными обстоятельствами и не может или стесняется попросить о помощи»:

- Что бы ни происходило вокруг нас - не бойтесь творить добро.

Епископ Великоселец отмечает, что в этом году не в каждой семье Пасхальная радость будет полной:

- Горячо прошу Бога, чтобы он в своем милосердии помог всем нам - пастырям и верующим - противостоять вызовам нашего времени. Каждая тьма сменяется светом. Вместе с вами молюсь об этом свете. Белорусская поэтесса Лариса Гениюш в одном из своих стихов написала: «Хрыстос уваскрос з крыві і болю, каб светач праўды не пагас». Пусть не погаснет правда в нашем обществе, пусть оно следует за Христом, ибо Он - «путь и истина и жизнь».

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