Австралия и Канада расширили санкционный список из-за Крымского моста 30.03.2021, 9:40

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Санкции предусматривают замораживание активов на территории страны и запреты на совершение сделок с попавшими под ограничения.

По информации "Коммерсанта", накануне Канада расширила свой санкционный список. После того, как Крым был в 2014 году был аннексирован Россией, страна ввела санкции в отношении более 440 физических и юридических лиц. Санкции предусматривают замораживание активов на территории страны и запреты на совершение сделок с попавшими под ограничения.

Канада продолжает призывать Россию прекратить незаконную оккупацию и освободить всех незаконно задержанных политических заключенных.

Под новые санкции попали:

генеральный директор оператора пассажирского сообщения с Крымом "Гранд Сервис Экспресса" Александр Ганов (возглавил компанию в сентябре 2019 года);

глава компании в сфере инфраструктурного строительства "Мостотрест" Леонид Рыженькин (стал гендиректором "Мостотреста" в декабре 2020 года);

ОАО "Ленпромтранспроект" (участие в разработке плана строительства Крымского моста);

ФГУП "Крымская железная дорога" (обслуживает систему железных дорог на территории Крымского полуострова и на Крымском мосту);

"Крымская первая страховая компания" (страховщик проекта строительства Крымского моста);

ОАО "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск" (участие в строительстве железнодорожных подходов к мосту).

Напомним, что строительство автомобильной части Крымского моста завершилось в мае 2018 года. В декабре 2019 года по нему запущено железнодорожное движение. В конце 2020 года "Гранд Сервис Экспресс", оператор пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом, сообщил, что перевозки на этом направлении превысили 1 млн пассажиров.

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