Дональд Трамп создал личный сайт для общения со сторонниками 2 30.03.2021, 9:57

Дональд Трамп

фото: The Insider

На главной странице сайта американцам можно «поделиться своими мыслями» с экс-президентом США.

У бывшего президента США Дональда Трампа появился новый персональный сайт 45office.com, созданный для онлайн-общения с его сторонниками, пишет The Insider.

«Офис Дональда Трампа стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу «Америка прежде всего», — говорится в описании сайта.

На главной странице сайта американцам можно «поделиться своими мыслями» с Трампом. Для этого нужно заполнить форму с личными контактными данными. Также отдельно предусмотрена возможность отправить приглашение бывшей президентской чете на какое-либо публичное мероприятие. Еще один раздел сайта предназначен для запросов от прессы.

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