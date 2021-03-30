Вакцину AstraZeneca переименовали после ситуации в Европе 30.03.2021, 10:25

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Фото: Getty Images

Регулятор отметил, что смена названия не несет с собой изменений других параметров препарата.

После ситуации в Европе вакцина AstraZeneca, поставки которой приостановлены во многих странах, получила новое название. Ее переименовали в Vaxzevria, сообщается на сайте Агентства медицинских продуктов Швеции.

Регулятор отметил, что смена названия не несет с собой изменений других параметров препарата. При этом маркировка и упаковка нового средства может отличаться.

Последней страной, приостановившей использование прививки, стала Канада. Там ее перестанут применять для вакцинации людей старше 55 лет. По данным канадских специалистов, вероятность тромбоза у привившихся препаратом AstraZeneca составляет 1 к 100 тысячам. Ранее считалось, что такой эффект наблюдался в одном из миллиона случаев.

Ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию AstraZeneca. При этом создатели препарата настаивают на его безопасности. В компании подчеркнули, что изучение здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

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