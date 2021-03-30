BBC: Кремлевские автобазы недоплачивают водителям за переработки 1 30.03.2021, 10:14

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Фото: ТАСС

Несколько водителей рассказали изданию, что при необходимости работать ночью и в выходные.

Руководство кремлевских автобаз несколько лет недоплачивает сотрудникам за переработки. Об этом говорится в материале BBC.

На проблему с невыплатами пожаловался «Профсоюз работников учреждений управделами президента РФ». Организация написала письмо руководителю кремлевской администрации Антону Вайно.

Речь идет о трех предприятиях: «Автобаза №2», которая перевозит депутатов Госдумы; «Автотранспортный комбинат», который обслуживает Совет Федерации, Минюст, руководителей управделами президента России и ряд других ведомств; «Транспортный комбинат «Россия», который высших чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и руководителей администрации президента.

На этих предприятиях работает около 3 тысяч человек. Несколько водителей рассказали изданию, что при необходимости работать ночью и в выходные, за работу во внеочередные смены зачастую недоплачивали. Однако они боялись идти в суды из-за кредитов, ипотеки и «опасений гнева начальства».

Обращение на имя Вайно подписали почти 60 водителей. Также авторы письма жалуются на закупки «левых» запчастей, оплату штрафов и бензина за свой счет и отсутствие нормальной страховки.

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