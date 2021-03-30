Белорусские регионы отчитались об огромных долгах 1 30.03.2021, 10:47

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Флагманы в регионах Беларуси накапливают гигантские проблемные долги.

Сайт banki24.by рассказывает, где сложилась самая сложная ситуация.

У предприятий есть 3 основных вида просроченной задолженности — токсичные кредиты и займы, кредиторка и дебиторка. В первых 2 случаях это долги самой компании, в третьем — долги перед компанией.

На 1 февраля в целом по стране просроченная кредиторка составила 7,796 млрд BYN, кредиты и займы — 2,827 млрд BYN, дебиторка — 8,060 млрд BYN. С начала 2021 года «мусорная» кредиторка выросла на 4,8%, кредиты и займы — на 2%, дебиторка — на 3,9%.

Уровень токсичности обязательств отличался в зависимости от вида задолженности. По кредиторке доля проблемных составила 13%, по дебиторке — 16,1%, по кредитам и займам — 2,9%.

В Брестской области организации-флагманы накопили просрочку по дебиторке в размере 465 млн BYN, по кредиторке — 694,3 млн BYN, по кредитам и займам — 322,7 млн BYN. Лидерство по просроченной дебиторке и кредиторке захватил Брест (253,7 и 209,4 млн BYN соответственно), по кредитам и займам — Малоритский район (134,9 млн BYN).

В Витебской области флагманы допустили рост просроченной дебиторки до 588,5 млн BYN, кредиторки — до 731,1 млн BYN, кредитов и займов — до 192,2 млн BYN. Первые места по объему проблемных долгов заняли предприятия Витебска — 382,2, 198,3 и 85,1 млн BYN соответственно.

В Гомельской области валообразующие компании накопили просрочку по дебиторке в объеме 1,185 млрд BYN, по кредиторке — 1,519 млрд BYN, по кредитам и займам — 996,9 млн BYN. Крупнейшую дебиторку обеспечили организации Гомеля (767,6 млн BYN), кредиторку — предприятия Жлобинского района (334 млн BYN), долги по кредитам и займам — 355,8 млн BYN.

В Гродненской области проблемная дебиторка составила 591 млн BYN, кредиторка — 555,5 млн BYN, кредиты и займы — 114,5 млн BYN. Лидерство по проблемной дебиторке взяли организации из Гродно (354,5 млн BYN), по кредиторке — из Волковысского района (135,3 млн BYN), по кредитам и займам — из Лидского района (88,8 млн BYN).

В Минской области токсичная дебиторка достигла 1,778 млрд BYN, кредиторка — 1,843 млрд BYN, кредиты и займы — 660,2 млн BYN. Больше всего просрочки по дебиторке и кредиторке отразили предприятия Минского района (615,5 и 311,1 млн BYN), по кредитам и займам — компании Слуцкого района (148 млн BYN).

В Могилевской области просроченная дебиторка составила 1,053 млрд BYN, кредиторка — 1,160 млрд BYN, долги по кредитам и займам — 326,7 млн BYN. Во всех 3 случаях лидерство по просрочке осталось за флагманами Могилева — 690,2, 429 и 129,3 млн BYN.

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