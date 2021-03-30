«За то, что не хотел нарушать правила, мне недоплатили деньги, а потом вынудили уволиться» 5 30.03.2021, 10:52

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Как дальнобойщик судился с белорусским представительством российской компании-перевозчика.

«За то, что не хотел нарушать правила, мне недоплатили деньги, а потом вынудили уволиться», — так описывает дальнобойщик Владимир Лебедев ситуацию, которая заставила его подать иск в суд на работодателя — белорусское представительство российской компании-перевозчика. Изначально конфликт возник из-за режима труда и отдыха. Водитель говорит, что это «беда всех фирм». Tut.by разбирался в ситуации.

«Хочешь больше заработать — езжай без сна и отдыха»

60-летний бобруйчанин Владимир Лебедев работает водителем большегруза со времен СССР. Сначала ездил по Беларуси, потом перешел на международные рейсы. Одно время у мужчины были три свои фуры и наемные работники, но бизнес не выжил: большая конкуренция, да и законы «не способствуют развитию малых перевозчиков». С тех пор Владимир стал наемным водителем-международником. Последние восемь лет, до середины 2020 года, он работал на фирме «Вестинтертранс», автопоезда которой ездят под брендом PRIMUM. За отцом в PRIMUM (но в другие компании бренда) пришли работать два его сына: Павел — автослесарем, Александр — дальнобойщиком.

До прошлого года с работой у мужчин семьи Лебедевых все было хорошо, однако ситуация изменилась после некоторых разногласий, которые возникли между Владимиром и сотрудниками минского офиса.

— Дальнобойщики в рейсе должны придерживаться режима труда и отдыха: ехать определенное количество часов, потом отдыхать. Этот процесс фиксирует специальный прибор — тахограф, в него водитель вставляет свою чип-карту. На дороге фуру могут остановить транспортные инспекторы и проверить, соблюдает ли водитель режим, — вводит в курс дела Владимир.

Чип-карта для цифрового тахографа — это электронная карта водителя, которая выдается на пять лет в одном экземпляре. Она хранит информацию о режиме труда и отдыха водителя. Как минимум раз в месяц с карты необходимо считывать данные: для передачи на общий сервер.

Бывает, что водители, чтобы побыстрее доставить груз, не делают перерывов и едут без остановки. Чем быстрее доехал — тем больше получил зарплату. В таких случаях тахограф обманывают: вставляют в него чип-карту, оформленную на другого человека. На деле получается, что все время за рулем один и тот же водитель, а по прибору нарушения нет: ведь «работает» чип другого члена экипажа. Но этот способ незаконен и опасен: дальнобойщики не высыпаются, садятся за руль уставшими — это отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения. А если такую фуру остановят транспортные инспекторы, проверят показания тахографа, при этом не увидят другого водителя — жди наказания.

— На многих фирмах «рекомендуют» водителям работать «по-черному»: по двум и даже трем чипам. Даже при приеме на работу предупреждают: зарплата зависит от пробега. Поэтому простаивать на границах, спать дальнобойщикам невыгодно. Вот коллеги и едут без сна и отдыха — чтоб копейку лишнюю заработать, — рассказывает Владимир Лебедев.

По словам мужчины, «по-черному» работают в странах СНГ, в том числе в Беларуси и России. В Европе так не делают: там закон исполняют, потому что штрафы за фальсификацию показаний тахографа огромные, возможно даже тюремное заключение.

«Получил штраф за то, что стал на отдых, как это положено по правилам»

Мужчина не скрывает: когда был моложе, работать ему было проще, но сейчас годы уже не те, чтобы сутки напролет крутить руль в ущерб своему здоровью. За деньгами он не гнался: хватало того, что зарабатывал, не нарушая правил.

— Увы, в этом моя позиция не совпала с требованием «Вестинтертранса». В ноябре 2019 года я был в рейсе в Голландии, собирался становиться на еженедельный отдых. Но из офиса распорядились, чтобы я ехал дальше. Нарушать режим труда и отдыха я не хотел, к тому же очень устал, а потому не подчинился этому указанию. А потом узнал, что за этот случай из моей зарплаты удержали 50 евро штрафа, — вспоминает Владимир.

Еще один инцидент произошел в мае 2020 года. После загрузки и опломбирования рефрижератора водитель почувствовал, что груз в полуприцепе болтается. Так ехать опасно: это чревато повреждением груза и самого «рефа». Также, когда внутри полуприцепа «ходят» паллеты, то центр тяжести смещается и не исключено опрокидывание фуры, ДТП.

— Я сообщил об этом в офис. Сказал, что надо вернуться на таможню: снять пломбу и перезакрепить груз. Мне отвечают: ничего не надо делать, мол, езжай так, как есть. Я пытался доказать, что так нельзя, опасно, но мои возражения не брали в расчет, пригрозили штрафом, если я ослушаюсь.

Но все-таки водитель решил не рисковать и вернулся на таможню, где рефрижератор вскрыли, нормально закрепили груз, снова опломбировали «реф». После этого Лебедев отправился в дорогу, сообщив в офис, что теперь он спокоен: с грузом полный порядок. А в ответ Владимиру сообщили: он должен доехать до базы на улице Бабушкина в Минске, сдать фуру другому водителю (хотя продолжать рейс должен был Лебедев) и прибыть на беседу в офис.

— Прихожу на разговор, а мне руководство заявляет: ты отстранен от работы, поскольку не выполняешь требования, — продолжает Владимир. В тот же день ему предложили уволиться. — Потом получаю зарплату — там минус 150 евро: это за то, что я ослушался и заехал на таможню, чтобы привести крепление груза в порядок.

При этом, по словам водителя, расчетный лист им на руки не выдают, с начислениями можно ознакомиться на компьютере в офисе, но записывать или делать фото с монитора запрещено. Поэтому водители не знают своей реальной зарплаты.

Владимир виновным себя не чувствовал и писать заявление на увольнение отказался, также он не согласился со штрафами. Сначала он пытался решить вопросы с начальством: обращался к руководству и в Минске, и в Москве, те его отправляли от одного к другому.

По словам Владимира, с июня по ноябрь он вынужденно не работал. Говорит, рейсы ему не давали намеренно. Два раза за этот период его отправляли в отпуск, несмотря на то, что отдыхать он не хотел.

— Такие, как я, на фирме не нужны: слишком много всего знаю, много говорю. Я ж был там как негласный профсоюз: подсказывал молодым водителям, как работать правильно, на что обращать внимание, чтобы не наделать ошибок, не позволить себя обмануть. Ведь по незнанию можно таких дел натворить, что после первого же рейса не заработаешь, а будешь должен.

Пока Владимир разбирался со своими проблемами, начались трудности и у его сыновей. Сначала ушел автослесарь Павел, а водителя Александра стали реже отправлять в рейсы.

— Я просил на фирме: не трогайте сына, дайте мне найти работу и я уволюсь, — вспоминает Владимир.

Но в конце концов Лебедев все же написал заявление на увольнение, а после подал иск на фирму в суд: просил выплатить ему упущенный заработок за 127 дней, вернуть 200 евро штрафа и восстановить на работе, впрочем, от последнего требования истец потом отказался.

После подачи иска в суд с работы вынужден был уволиться Александр, так как от работы его отстранили.

Фирма: «На работу не являлся, заявление на увольнение написал сам»

Иск водителя к фирме рассматривали в суде Московского района Минска, вела процесс судья Инна Яловая. На первом заседании представители компании просили, чтобы дело разбиралось в Москве, ведь фирма зарегистрирована в России. Против этого выступал истец: очень уж дорого ему обойдутся поездки в Россию на заседания. К тому же фактически водитель с Москвой никаких дел не имел: он устраивался на работу в Минске, отсюда уезжал в рейсы и возвращался обратно, отчитывался местной бухгалтерии, которая и начисляла ему зарплату. Суд решил, что раз представительство фирмы есть в Беларуси, то и дело будут рассматривать здесь.

Начальник юридического отдела Ольга Буйкевич, которая представляла «Вестинтертранс», с иском не согласилась. О заключении мирового соглашения также речь не шла, хотя судья несколько раз напоминала о такой возможности. Разобраться в деле участникам было непросто, ведь белорусские водители работают по законодательству России, сторонам приходилось вникать в его тонкости.

В суде Владимир Лебедев рассказал суть спора, а также предоставил скриншоты распоряжений, которые давали ему в рейсе сотрудники офиса, распечатки телефонных звонков, некоторые документы, нашел коллег, которые готовы прийти на заседание и подтвердить его слова о том, как поставлена работа в фирме.

Как пояснила на заседании представитель «Вестинтертранса», Лебедева принимали на работу в Москве, именно там и находилось его рабочее место. Его работа считалась разъездной, а учет рабочего времени подсчитывался суммирующим методом и сразу за год.

Представитель отметила, что из-за пандемии коронавируса в Россию запрещено было въезжать иностранцам с 18 марта до 20 сентября 2020 года. Якобы согласно графику работы фирмы, Владимир должен был работать в определенные дни. Хотя график мог быть смещен, ведь рейсы могут быть как длиннее, так и короче.

По словам ответчика, во второй половине прошлого года у Лебедева появились трудности с явкой в Москву для выполнения своей работы. Кроме того, истец прислал в компанию три заявления: просил предоставить отпуск, ознакомиться с приказом об отстранении от работы и правилами трудового распорядка. Ему ответили, что от работы никто его не отстранял, и объяснили, как можно ознакомиться с правилами.

5 октября Владимиру прислали СМС: сообщили, что ему надо прибыть на работу в Москву 7 октября. На это водитель ответил, что приехать не может: на границе его не пропустили российские пограничники, куда он приехал на легковом авто.

— Мне тогда на границе россияне сообщили, что они действуют по распоряжению правительства № 635. Чтобы пропустить меня, мало было показать трудовой контракт и СМС от фирмы, надо, чтобы я был в специальном списке, который передается на границу, — пояснил в суде водитель.

О невозможности пересечения границы Владимир написал на фирму объяснительную. Конечно, был вариант прибыть в Москву на самолете, но билет стоил дорого, а так как водитель долго не работал, то средств на проездной документ у него нет. Мужчина просил в компании посадить его в фуру пассажиром, но в этом ему отказали.

Фирма посылала еще два СМС Лебедеву: в конце октября и в начале ноября — уведомляли о необходимости приехать в Москву на свое рабочее место. Потом его предупредили об увольнении за прогулы, после чего мужчина сам написал заявление на увольнение с 13 ноября. С ним произвели окончательный расчет, причем в документах нет сведений, что Лебедева оштрафовали за какую-то провинность.

В суде посчитали претензии Лебедева к фирме необоснованными, а потому в удовлетворении иска ему отказали. Владимир решил не сдаваться и подал жалобы в прокуратуру, Департамент финансовых расследований, Минтруда. Из прокуратуры Московского района ему ответили, что решение суда он может обжаловать, а также проинформировали, что на решение суда ими был вынесен апелляционный протест. А вот инспекторы по труду в деле разбираться не стали, отметив, что раз фирма зарегистрирована в России, то обращаться с претензиями надо именно туда.

Также водитель решил опротестовать решение суда первой инстанции и уже подал для этого документы.

В белорусском и российском офисе компании «Вестинтертранс» комментировать произошедшую ситуацию и высказать свою позицию отказались.

Эксперт: «Фирмы „предлагают“ нарушать, водители соглашаются»

Из рассказа Владимира Лебедева на суде получается, что проблема его не единична, с ней вынуждены сталкиваться многие дальнобойщики. Однако в Минтрансе и БАМАП cообщили, что к ним поступают единичные обращения по вопросам нарушения водителями, выполняющими международные перевозки, режима труда и отдыха.

А вот эксперт в сфере международных автоперевозок, сертифицированный преподаватель FIATA Александр Комаров говорит: жалоб мало, потому что очень тяжело доказать в суде факты нарушения закона фирмой-перевозчиком, даже если водитель оказывается прав.

— Когда водитель приходит устраиваться на работу, то один из первых вопросов, которые ему задают: «У тебя второй чип есть?». Если чипа нет, то предлагают новичку его сделать: попросить брата-свата, чтобы оформили его на себя. Отмечу, что человеку, на которого оформлен этот чип, это ничем не грозит, даже в том случае, если выявят нарушение. Отвечать будет только водитель, который его применял.

Александр Комаров знает примеры, когда водители хотели работать по закону, но в этом случае им создавали такие условия, что они увольнялись. Эксперт отметил, что даже в оплате труда водителей есть скрытая ловушка.

— Им говорят: мы вам платим за день работы от 30 до 70 евро. Потом выясняется, что эта градация зависит от того, сколько водитель проехал за день. Например, если суточный пробег больше чем 580 км, то тогда он вправе рассчитывать ориентировочно на 70 евро, меньше — тогда 50 евро, ну, а если он стоял на границе, загрузке, то он получает только 30 евро. Выходит, что водителям стоять совсем не выгодно.

И все же эксперт советует водителям собирать доказательства, чтобы в случае необходимости доказать свою правоту. Например, чтобы человек, курирующий рейс, подтверждал свои распоряжения письменно — в виде СМС, сообщением в мессенджере. Также собирать и хранить документы, записки, имеющие отношения к работе, делать фото расчетов зарплаты, распределения премии, выплаты командировочных.

— На некоторых фирмах существует двойная бухгалтерия, где непрозрачная оплата. Проверить ее наши контролирующие органы не могут, потому что фирма, к примеру, российская. Вот и получается, что водителям очень сложно доказать свою правоту. БАМАП тут не поможет: они существуют на отчисления компаний-перевозчиков, а профсоюзов дальнобойщиков у нас нет: фирмам это невыгодно.

При этом, по словам эксперта, такое положение дел, приводит к тому, что белорусские водители ищут работу в Европе, где подобных вопросов почти не возникает.

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