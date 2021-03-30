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Медики рассказали об опасной ошибке при лечении COVID-19

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  • 30.03.2021, 10:57
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Медики рассказали об опасной ошибке при лечении COVID-19

Важно своевременно начать правильное лечение.

Доктор Елена Карева рассказала lenta.ua, что при лечении коронавируса люди зачастую способны допускать опасные ошибки, речь идёт о самостоятельном определении инфицирован ли человек. Даже медикам сложно отличить грипп, который был распространен еще до пандемии, от COVID-19.

Врач не рекомендует людям самостоятельно определять острое респираторное заболевание. При наличии симптомов болезни необходимо срочно обратиться к специалисту, вызвав его на дом. Важно точно знать, какой недуг у человека, поскольку имеются препараты, которые используются лишь для борьбы с гриппом. Данные лекарства назначаются медиками пациентам в ходе эпидсезона гриппа. Если человеку захочется самостоятельно начать лечение препаратами от гриппа, а на самом деле он заражён коронавирусом, то результата не будет.

«Безусловно, имеются медикаменты, с помощью которых можно лечить и грипп, и коронавирус, и даже вирусный герпес, однако самостоятельно их определить довольно сложно, также можно впустую потратить время на их поиски, и заболевание усугубиться», - сообщила Карева.

Эксперт добавила, при наличии этого опасного вирусного заболевания важно своевременно начать правильное лечение.

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