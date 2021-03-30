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Беларуси не обойтись без своего «Нюрнбергского процесса»

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  • Владимир Максимков
  • 30.03.2021, 11:21
  • 3,720
Беларуси не обойтись без своего «Нюрнбергского процесса»

Этот путь придется пройти.

Мне кажется, нам в недалеком будущем не обойтись без собственного «Нюрнбергского процесса». Длительного, скрупулезного, с педантичным соблюдением всех процедур; с тщательно выбранными независимыми судьями; максимально открытого, с прямыми трансляциями по ТВ и онлайн в интернете; под наблюдением международного сообщества, прессы без каких-либо ограничений, отобранных авторитетных зарубежных юридических контор, агентств и аудиторов; с глубокими вдумчивыми прениями сторон, специалистов и экпертов и разжевыванием каждого эпизода и каждого нюанса до элементарных понятий настолько, чтобы всем стало понятно; важно: с огромной армией квалифицированных адвокатов и толкования любого сомнения в пользу обвиняемых.

А еще до начала отменить смертную казнь.

Вот с такого процесса, возможно, начнется осознание, оздоровление, гуманизация нашего общества и глубинное понимание и следование истинным базовым человеческим ценностям.

Путь придется пройти. Он будет долгим. И коснется абсолютно всех. Абсолютно!

Владимир Максимков, «Фейсбук»

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