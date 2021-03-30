Санкции Евросоюза ударили по «Гомсельмашу» 6 30.03.2021, 11:59

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У госпредприятий возникают проблемы.

Заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам завода «Гомсельмаш» Александр Конопацкий заявил на встрече с трудовым коллективом прессового цеха, что введенные Евросоюзом санкции против ряда белорусских предприятий, косвенно отражаются и на «Гомсельмаше»: сдвигаются на более поздний период сроки поставок комплектующих, возникают другие вопросы, пишет «Флагшток».

Из-за этого службам акционерного общества срочно приходится искать альтернативных поставщиков, пишет газета Сельмашевец.

Отметим, что и другие чиновники признавали воздействие западных санкций на экономику режима. Белорусская оппозиция выступает за ужесточение санкций против режима Лукашенко, в частности:

- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;

- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;

- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;

- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;

- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;

- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;

- выслать всех послов режима как пособников преступлений.

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