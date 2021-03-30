«Шаг за шагом к пирамиде»: Долги российских регионов достигли максимума за 10 лет 30.03.2021, 12:01

Дыра в региональных финансах - рекордная с 2006 года.

Государственный долг российских регионов по итогам 2020 года достиг максимума за 10 лет, сообщил в среду глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, пишет finanz.ru.

В общей сложности, чтобы покрыть дефицит бюджета, в прошлом году субъекты заняли 383 млрд рублей и увеличили совокупную долговую нагрузку на 18%.

«Это, конечно, объяснимо с учетом пандемии, но <…> мы должны видеть перспективу на снижение величины долга», - сказал Кудрин.

У Мордовии, Хакасии и Удмуртии госдолг уже превышает 100% от доходов. «Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиваться, и тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить заимствования», - предупредил глава Счетной палаты (его цитирует ТАСС).

По итогам 2020 года 57 из 85 субъектов потратили больше, чем получили в виде доходов, при том что год назад таких было 35, а в 2018-м году - всего 15.

Суммарный дефицит региональных госфинансов составил 677 млрд рублей и в абсолютных цифрах стал максимальным с 2006 года.

Эта «дыра» могла бы быть в 6,5 раз больше, если бы не трансферты из федерального бюджета, увеличенные в 1,5 раза - до 3,776 триллиона рублей.

У 15 регионов дефицит местной казны превысил 10% собственных доходов, а у семи - оказался выше 20%.

Эпицентром «бедствия» стала Кемеровская область с «дырой» в почти 30% собственных налоговых и неналоговых сборов. Почти четверти поступлений не хватило Удмуртии, более 20% - Хакасии, Тюменской, Архангельской области, Республике Калмыкия и Башкортостану.

Дыры в бюджетах - это дыры в экономике: по итогам года в 51 субъекте упали инвестиции и промышленное производство, только в 75 субъектах упали реальные доходы населения, перечисляет главный научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Наталья Зубаревич.

«Долговая нагрузка в большинстве регионов и до пандемии была высокой, основная ее часть накоплена в ходе выполнения «зарплатных» майских указов 2012 года. Однако в 2018-2019 гг. долг снижался. В период пандемии долг вновь стал увеличиваться, многим регионам не хватило дополнительной помощи из-за опережающего роста расходов», - отмечает Зубаревич.

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