Милиция между собой о протестующих: Их больше, они — государство 9 30.03.2021, 12:05

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Фото: AFP

Опубликована новая прослушка разговоров сотрудников МВД.

В сети появилась публикация, как указывается, разговора в Управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (УНиПТЛ) ГУВД Мингорисполкома. Аудиозапись размещена на YouTube-канале инициативы BYPOL.

Сотрудники вместе, как утверждается, с начальником управления Александром Сазоновым анализируют произошедшее до и после президентских выборов.

—А кого-нибудь **** (избивали) после 12 числа? — поинтересовался один из сотрудников.

— Милиционеров? Никого! А знаешь почему? Потому что оппозиция решила показать, что мы мирные, мы добрые, мы ходим на парад, посмотрите, наши люди за собой убирают…

— Это не оппозиция. Какая оппозиция? Это просто люди, — перебил начальника сотрудник.

— Они друг другу помогают, воду привозят, они все приветливые радостные. Решили показать что? Что власть — это черное, это надо показать. Они не говорят про баррикады, кто был на баррикадах, с их стороны про баррикады нет никакого упоминания, — говорит, как утверждается, Сазонов.

— Товарищ полковник, секунду, их больше, они – государство, их больше! — снова перебил его подчиненный.

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