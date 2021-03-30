Живущие за рубежом белорусы не могут заказать продукты для своих родственников, находящихся в стране 5 30.03.2021, 12:22

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Сайт «Е-доставки» не получается открыть из-за рубежа.

В редакцию Onliner сегодня обратились читатели, которые живут за границей и не могут зайти на сайт сервиса «Е-доставка». При попытке входа на сайт появляется сообщение об ошибке 403 (Forbidden, доступ запрещен). При этом в Беларуси с доступом к сервису проблем нет.

«Добрый день. Не могли бы вы со своей стороны уточнить, думаю, вопрос актуален для многих белорусов, живущих за рубежом. Перестал работать сайт „Е-доставки“ при попытке входа из других стран. Пробовали из Польши и США. Знаю людей, которые заказывают продукты своим родственникам, живущим в РБ. А теперь, если так все и останется, то придется придумывать какие-то костыли», — написал читатель Сергей.

Журналисты обратились в техподдержку и получили такой ответ: «Наблюдаются проблемы на стороне хостера для внешнего трафика (при загрузке сайта из-за границы). Наши специалисты в курсе проблемы и занимаются ее решением. Приносим извинения за неудобства!»

По телефону контакт-центра тоже не ответили, когда решится проблема с доступом: «Специалисты в настоящее время занимаются устранением проблемы. Пока не можем сказать, [когда восстановится доступ]».

Журналисты обратились в пресс-службу сервиса за более подробным комментарием. Вот что им ответили:

— Из-за необычайно большого числа запросов на сайт «Е-доставки», поступающих из зарубежных стран, с целью обеспечения безопасности и работоспособности сайта на территории Беларуси, у нас сработали автоматические системы блокировки, которые в разных странах могли привести к проблемам с доступом. Как только проблема будет устранена, работа сайта будет восстановлена для всех.

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