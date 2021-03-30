Взаимная любовь 2 Александр Гольц

30.03.2021, 12:26

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Александр Гольц

Ныне стратегия Москвы заключается в том, чтобы объединять изгоев вокруг себя.

Военной хунте в далекой Мьянме (в прошлом Бирме) потребовалась срочная международная поддержка. Хотя поначалу все шло как обычно. Тамошним генералам решительно не понравились результаты выборов. Партия, которую они поддерживали, оказывалась в абсолютном меньшинстве. Не спасало даже то, что по специфическому законодательству этой страны главнокомандующий вооруженными силами наделен правом назначать в парламент 166 военнослужащих (около четверти депутатов). В этих условиях военные, понятное дело, совершили переворот, арестовали победителей, обвинили их в коррупции, пообещали неизвестно когда провести другие выборы, справедливые и честные. Была задержана и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, которая была фактическим гражданским лидером страны.

Подобное в бирманской истории случалось не раз. Та же Аун Сан Су Чжи во времена предыдущей военной диктатуры много лет провела под домашним арестом. Но сейчас начались накладки. После длившихся 9 лет попыток реформ народ почему-то стал верить в демократическое будущее страны. Люди, протестуя, вышли на улицы, госслужащие объявили забастовку. Патриотические военные, которые не могли допустить хаоса цветной революции, начали стрелять в безоружных сограждан, явно замышлявших недоброе. Убили уже свыше 400 человек. Под пули попали несколько детей, которые могли стать мятежниками в будущем. И вот в ответ на эти вполне объяснимые и традиционные действия, явно по указке американского империализма, начался скандал. Против главы хунты генерала Мин Аун Хлаина были введены персональные санкции, западные страны резко осудили переворот. Мало того, высшие военные 12 стран выступили с весьма резким заявлением в адрес хунты. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и его коллеги из Великобритании, Японии и Германии обнародовали совместное заявление, в тексте которого осуждается применение силы военнослужащими Мьянмы против демонстрантов.

Между тем на 27 марта был назначен парад по случаю 76-й годовщины создании вооруженных сил Мьянмы. Злокозненные демонстранты пообещали сорвать праздник. Военные пообещали в ответ «прострелить им головы». Ясно, что в такой критической ситуации генералам была остро нужна международная поддержка. И они ее получили. Для участия в светлом милитаристском празднике из далекой России была послана делегация во главе с заместителем министра обороны генерал-полковником Александром Фоминым. И это без сомнения был царский подарок. Ведь большинство стран военный праздник проигнорировали. Даже те несколько соседних стран (Китай, Индия, Таиланд), для которых отношения с мьянманскими генералами важны со стратегической точки зрения, ограничились обеспечением присутствия своих военных атташе.

В пламенной получасовой речи, посвященной праву военных совершать перевороты, глава хунты нашел слова и для нашей страны: «Россия — верный друг». Фомин в долгу не остался: «Вы, уважаемый господин старший генерал, в прошлом году принимали участие в нашем параде, в юбилейном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И этот наш визит — ответ на ваш. В этих событиях нас объединяет борьба наших народов против гитлеровского фашизма и японского милитаризма».

Демонстрантам не удалось испортить праздник и нарушить трогательное российско-мьянманское единство. Правда, в этот день было убито около сотни протестовавших. При этом военные Мьянмы озаботились тем, чтобы разъяснить российским друзьям всю сложность ситуации. Для них была устроена своеобразная выставка трофеев, якобы отобранных у протестующих. Российские гости осмотрели «самодельные взрывные устройства, ружья, «коктейли Молотова», мачете, гарпуны», одним словом, изощренное оружие, примененное против регулярной армии.

Взаимная любовь генералов двух стран не случайна. Россия поставляла и поставляет в Мьянму довольно много военной техники: 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, 8 зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М», а также радиолокационные станции, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Семь тысяч офицеров армии Мьянмы прошли обучение в России. При этом Китай поставляет в Мьянму военной техники на вдвое большую сумму.

Подлинная дружба, конечно, не определяется меркантильными соображениями. Ну как измерить неподдельный искренний восторг генерала Мин Аун Хлаина, почетного доктора российского Военного университета, московскими военными парадами? Точно с такой же искренностью отечественные военные объясняют, что у мьянманских генералов просто нет иного выхода, как стрелять в собственный народ, ведь он же одурманен проклятым Соросом. А сорос только пулей лечится. Не зря в российской военной доктрине записано, что «цветные революции» — это новый способ военных действий, а в печати время от времени появляются рассуждения высокопоставленных деятелей Минобороны о том, что наша армия должна быть готова дать военный ответ на невоенные угрозы. Одним словом, самое время набираться опыта у мьянманских друзей. Давно минули те времена, когда Россия рассчитывала занять свое место в «концерте» мировых держав, став их представителем перед лицом государств-изгоев. Ныне стратегия Москвы заключается в том, чтобы объединять изгоев вокруг себя. Автократы всех стран, соединяйтесь! Вокруг России. Китай-то предпочитает не светиться.

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

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