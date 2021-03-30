В Бресте задержали телеведущего госТВ 1 30.03.2021, 12:45

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Он участвовал в протестах.

24 марта в Бресте задержали телеведущего Константина Свидуновича, который вел программу «Утренний эспрессо» на телеканала «Беларусь 4», написала в «Фейсбуке» журналистка Оксана Бровач.

Задержание может быть связано с «делом о хороводах». По этому же делу 24 марта задержали сестру Бровач.

«В среду 24 марта просто на улице уголовный розыск задержал мою младшую сестру Екатерину Бровач и ее парня Сергея Кононовича — они вместе ходили на обед. До половины девятого вечера сидели в СК — в итоге сестра подозреваемая по хороводному делу (ч.1 ст.342 УК) и под подпиской о невыезде, Сергей Кононович отправлен в СИЗО на 2 месяца (такую меру пресечения по этому делу применяли до сих пор только к Марине Глазовой, но почему — никто не знает, а сейчас многих закрывают), а с адвоката взяли подписку о неразглашении (впервые такое по этому делу). Сестра говорит, на допросе ей показали 16-секундное видео, где то ли она, то ли не она стоит на том самом перекрестке (мы его уже называем Водометным)”, – написала Бровач.

13 сентября в Бресте группа протестующих вышла на проезжую часть на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко и водила хороводы.

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