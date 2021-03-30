Несведущий гольфист Telegram-канал «СерпомПо»

30.03.2021, 13:06

Это называется — прикинулся дурачком.

Главред «МК» Павел Гусев, съездивший на парад в Мьянму поручкаться с генералами-убийцами, а также обсудить тамошние поля для гольфа, сообщил в оправдание «Эху Москвы»:

«Когда я находился на параде я понятия не имел, что где-то кого-то избивают. Там введено военное положение, с 6 утра до 8 вечера только существует возможность передвигаться, а все остальное — это военное положение и запрещено выходить на улицы. Нету сетей, нету интернета, о тех ужасах, которые вы видели по картинкам, — это я все увидел, когда прилетел в Москву. Нужно все это осмыслять. Меня смущает, что постоянно идут разные цифры раненых, погибших в разных местах, это вызывает определенные сомнения, насколько правильно зафиксированы те или иные события».

Но убивать в Мьянме начали не в день визита Гусева, а раньше. И военный переворот устроили почти два месяца назад. Все это Гусеву отлично известно, в том числе из собственной газеты. Поэтому не надо юлить – его не в беспамятстве в самолет грузили, как Лукашина в «Иронии судьбы».

Кстати, Гусев не постеснялся опубликовать вчера в «МК» красочный фоторепортаж о параде – неся светлый образ военной хунты в российские массы. А днем ранее гусевская газета напечатала отчет о том, как ему в Мьянме показали «оружие, изъятое у повстанцев».

Поэтому позиция Гусева ясная – он ездил в Мьянму поддерживать хунту, отлично зная, что она убивает граждан, протестующих против захвата власти. Единственный вопрос, который следовало задать циничному Гусеву: «Хунта заплатила вашей газете за пиар? Сколько?»

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