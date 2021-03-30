Какой вакциной от коронавируса будут прививать белорусов? 30.03.2021, 13:16

Фото: Xinhua

Уже используются российская и китайская вакцины.

В Беларуси начинают производство российской вакцины «Спутник V». Используют в стране также препарат Sinopharm китайского производства и планируют создать собственную вакцину.

Подробнее — в материале «Немецкой волны».

На фоне третьей волны пандемии, которую власти ожидают в конце марта-апреле, в Беларуси собираются провести массовую вакцинацию населения. Для этого уже используется российская и китайская вакцины, планируется также начать в стране собственное производство вакцины «Спутник V».

Как сообщил замминистра здравоохранения Беларуси Дмитрий Чередниченко, промышленное производство российской вакцины должно начаться в Беларуси 30-31 марта. По его словам, в настоящий момент пробная партия выпущенной в Беларуси вакцины проходит проверку на устойчивость и эффективность в Институте имени Гамалеи в России — разработчике вакцины.

Промышленный выпуск российской вакцины будет осуществляться на базе государственного предприятия «Белмедпрепараты». «Начался розлив первых промышленных серий вакцины «Спутник V» из полупродукта российской компании АО «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт». Все необходимые подготовительные работы выполнены», — отметили в пресс-службе Минздрава 25 марта.

Известный белорусский инфекционист Никита Соловей обращает внимание, что в настоящий момент речь не идет о полном цикле производства, а лишь о запуске розлива вакцины, изготовленной в России. «Это тоже хороший вариант для быстрого обеспечения вакциной большой количество нуждающихся. Другие страны также используют такой метод, как правило, под непосредственным контролем компании-владельца оригинального компонента», — поясняет врач. Для производства препарата с нуля Беларусь, по словам инфекциониста, пока не обладает необходимыми специалистами, навыками и условиями.

Говоря о запланированных объемах выпуска вакцины, генеральный директор «Белмедпрепараты» Сергей Беляев рассказал, что первая партия российской вакцины составит до 100 тысяч доз, а в дальнейшем — до 500 тысяч доз препарата ежемесячно. По его словам, «Спутник V» будет доступен всему населению, и для граждан Беларуси вакцинация будет бесплатной. Ожидается, что использовать препарат начнут с последней декады апреля после получения результатов контроля качества.

Никита Соловей отмечает, что выпуск вакцины ограничен производственными мощностями фармацевтических предприятий: «Конечно, каждой стране хотелось бы выпускать как можно больше доз вакцины. В целом вакцинация даже 250 тысяч человек в месяц это уже весомый вклад в борьбу с пандемией».

В свою очередь Telegram-канал медицинской инициативы довольно скептически оценивает запланированные объемы производства вакцины, напоминая, что 500 тысяч доз необходимо делить на два, так как вакцина «Спутник V» двухкомпонентная.

Между тем, вакцинация белорусов уже началась — о старте было объявлено 29 декабря 2020 года, когда в страну прибыла первая партия российской вакцины. Первыми в стране сделали прививки медицинским работникам, педагогам и тем специалистам, которым по работе приходится много контактировать с людьми. Минздрав сообщает, что их вакцинация проводится в добровольном порядке. Также в Беларуси используют препарат Sinopharm китайского производства — в феврале в страну доставили 100 тысяч доз в качестве гуманитарной помощи.

По последним данным за почти три месяца с начала кампании вакцинации число привитых одной дозой вакцины составило более 40 тысяч человек, а полный курс (две дозы) прошли 26 тысяч человек. В планах Минздрава — охватить прививками не менее 60 процентов населения страны. Массовую вакцинацию планируют начать в апреле — вместе с началом промышленного производства препарата «Спутник V».

Кроме того, Александр Лукашенко, который еще недавно называл коронавирус не иначе как «психозом», поставил Минздраву амбициозную задачу — разработать собственную вакцину от COVID-19. «Отечественная вакцина — дело чести Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину… Много кто уже производит эти вакцины. Если получится надежная, качественная — 98-99% гарантии — это будет прорыв. К хорошему надо стремиться», — заявил Лукашенко на совещании с министром здравоохранения 26 марта.

Об отечественной вакцине Лукашенко говорил и раньше, в декабре 2020 года. Тогда он уверял, что на ее разработку понадобятся «деньги небольшие, около 5 миллионов рублей», а своя вакцина необходима, мол, потому, «что эта зараза останется с нами навсегда». В белорусской Академии наук, впрочем, тогда отмечали, что на разработку белорусской вакцины уйдет не менее трех лет.

Инфекционист Никита Соловей к идее создания белорусской вакцины относится скептически. «Любой специалист, понимающий толк в разработке вакцины с нуля и ее производстве, в необходимых компетенциях, оборудовании, стоимости всех трех фаз клинических испытаний, осознает, что это пока не реализуемо в Беларуси. Достаточно почитать, как создавались вакцины против COVID-19 в странах Западной Европы, США и России, посмотреть, сколько финансовых средств на это было затрачено, и все станет понятно», — отмечает врач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».