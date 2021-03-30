Какие курсы доллара и евро установили обменники 30 марта 30.03.2021, 13:34

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Доллар растет.

Курс евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 30 марта снижается, а доллара — растет. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

Что происходит на торгах 30 марта

На торгах курс доллара вырос на 0,04% — до 2,6239 рубля (данные на 10.40), евро упал на 0,22% — до 3,0838 рубля (данные на 10.23), а курс российского рубля вырос на 0,35% — до 3,4709 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.34).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,655 рубля (Альфа-Банк), а ниже всего — 2,623 рубля (РРБ-Банк, БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,622 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,13 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,085 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, БТА Банке, Франсабанке — 3,08 рубля.

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