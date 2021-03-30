Белосток приостанавливает официальное сотрудничество с властями Гродно 1 30.03.2021, 14:18

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фото: budgettravel.by

Мэрия Белостока отреагировала на преследованием поляков в Беларуси.

Гарадская рада Беластоку спыняе супрацоўніцтва з гарадзенскімі ўладамі.

Белосток прекращает сотрудничество с властями Гродно, пишет сайт bialystok.pl.

- Местные власти Белостока решительно выступают против жесткого преследования польского меньшинства в Беларуси, которое было начато белорусскими властями в последни дни. Советники также поддержали приостановление официального партнерского сотрудничества с властями Гродно до освобождения польских активистов, - говорится в заявлении на сайте мэрии Белостока.

Отметим, что соглашение про побратимские связи между Белостоком и Гродно было подписано еще в 1960 году.

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