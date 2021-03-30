Наемники РФ в Венесуэле эвакуируют раненных после боестолкновений 30.03.2021, 14:40

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Наемники российской ЧВК оказывают услуги режиму Мадуро.

В открытых источниках были опубликованы фотографии, на которых запечатлены наемники российской ЧВК, оказывающей свои услуги режиму Николаса Мадуро в Венесуэле, пишет sprotyv.info.

Стоит отметить, что фото были сделаны в штате Апуре на границе с Колумбией, где регулярно происходят боестолкновения как с местным ополчением, так и колумбийской группировкой FARC.

В данном случае российские военные были замечены во время проведения эвакуации раненных венесуэльских военнослужащих. Об участии российских наемников в боестолкновениях в штате Апуре достоверной информации на данный момент не имеется.

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