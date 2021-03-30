Ученые обнаружили уникальную древнюю фреску доколумбовой культуры 30.03.2021, 14:51

1,300

Фото: Régulo Franco Jordán

Находка была сделана в Перу.

В северной части Перу был обнаружен церемониальный центр возрастом 3200 лет. Археологи заявили об обнаружении красочной фрески доколумбовой культуры, изображающей бога-паука с ножом, пишет lenta.ua.

Создана эта фреска была с использованием оттенков охры, желтого, серого и белого цветов и находится на стене из сырцового кирпича. Эксперты считают, что она была помещена в один из древних глинобитных храмов культуры Куписнике и олицетворяла божество воды и плодородия.

Доколумбовая культура Куписнике существовала примерно с 1500 по 200 гг до нашей эры на территории тихоокеанского побережья Перу. Позднее она слилась с культурой Чавин и нередко в археологических записях их путали. Их знаковые мотивы – это пять персонажей: человек, монстр, птица, рыба и паук.

Что же касается этого нового открытия, то сообщается, что фреска была найдена случайно в ноябре прошлого года местными фермерами, которые, используя тяжелую технику, расширяли свои поля.

Ученые отмечают, что обнаруженное изображение служит знаком того, что это место некогда было церемониальным центром или святыней, посвященной доколумбовым богам воды. В пользу этой идеи говорит расположение участка у реки. К сожалению, прежде чем заметить произведение древнего искусства, фермеры непреднамеренно успели разрушить порядка 60% территории древнего храма.

Многие детали сейчас из-за этого трудно разобрать, но ясно, что желтые зигзагообразные части - это ноги паучьего бога. Вертикальная охровая полоса посередине ног - это брюшко. А розовая форма, окруженная желтой рамкой и увенчанная синим прямоугольником, интерпретируется как рукоять ножа или кинжала.

Сейчас перед учеными и властями стоит задача сохранить то, что осталось от фрески и территории древнего святилища.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».