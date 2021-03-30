Услужливый дурак опаснее врага 2 Telegram-канал «Серпом По»

30.03.2021, 14:52

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Здесь даже и не «пурга», а просто глупость.

Две недели назад Байден назвал Путина «убийцей». Пошло ответное державное возмущение, словно круги по воде.

Все, вроде бы, уже улеглось. И вдруг сегодня Песков – с напоминанием, что его шефа обозвали киллером – в интервью «Аргументам и фактам» - «оскорбительное заявление» в «адрес главы государства».

То есть достал Песков вчерашнюю позорную новость, которую стали понемногу забывать, поднял ее над головой и гордо пронес. Его желание понятно – выслужиться. Пусть и в ущерб делу.

Путин когда-то оскорбил Пескова, сказав, что он иной раз «несет пургу». Но здесь даже и не «пурга», а просто глупость – вместо того, чтобы промолчать – открыл рот не к месту.

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