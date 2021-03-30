Экс-президент НАН Беларуси: Мы не способны создать свою вакцину от COVID-19 7 30.03.2021, 14:56

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Нет кадров и нет денег.

Об этом в интервью интернет-изданию «Бусел» заявил экс-президент Национальной академии наук Беларуси, главный научный сотрудник Института физики им. Степанова НАН Александр Войтович.

«Мы никогда не создавали свою вакцину, а выпускали кем-то созданную. У нас нет кадров, которые занимались бы этими вопросами, хотя и есть ученые, которые понимают всё это. Но разработка технологии — совсем другое, в технологии у нас нет опыта и технологических кадров», — считает Войтович.

Кроме того, для разработки вакцины нужны миллиарды долларов, которых в Беларуси нет, добавил он. «В нашей ситуации такие заявления останутся только заявлениями. В довольно длительное ближайшее время на свою разработку можно не рассчитывать», — отметил экс-президент НАНБ.

26 марта, принимая во Дворце независимости с докладом министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, Александр Лукашенко заявил, что производство отечественной «самой лучшей вакцины» от COVID-19 — дело чести Министерства здравоохранения и Национальной академии наук.

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