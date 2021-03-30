Уже завтра в Беларуси воздух прогреется до +21°С

Уже завтра в Беларуси воздух прогреется до +21°С1
- 30.03.2021, 14:58
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В последний мартовский день синоптики обещают теплую погоду.
Как отмечается, 31 марта хозяйничать на территории страны будет теплая воздушная масса (ночью и утром на востоке сохранится влияние атмосферного фронта), сообщает naviny.online.
Осадки ожидаются ночью и утром (преимущественно в восточной части).
Ночью и утром сгустится туман. Ветер западный умеренный (днем местами порывистый).
Температура воздуха:
минимальная ночью +4..+10°С;
максимальная днем +13..+19°С (местами по юго-западу до +21°С).
Атмосферное давление будет падать.