Уже завтра в Беларуси воздух прогреется до +21°С 1 30.03.2021, 14:58

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В последний мартовский день синоптики обещают теплую погоду.

Как отмечается, 31 марта хозяйничать на территории страны будет теплая воздушная масса (ночью и утром на востоке сохранится влияние атмосферного фронта), сообщает naviny.online.

Осадки ожидаются ночью и утром (преимущественно в восточной части).

Ночью и утром сгустится туман. Ветер западный умеренный (днем местами порывистый).

Температура воздуха:

минимальная ночью +4..+10°С;

максимальная днем +13..+19°С (местами по юго-западу до +21°С).

Атмосферное давление будет падать.

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