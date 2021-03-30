По Суэцкому каналу прошли первые после разблокирования корабли 1 30.03.2021, 15:06

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Фото: Reuters

Судна ходят в среднем каждые 10 минут.

На Суэцком канале первые после разблокирования навигации корабли успешно прошли русло канала. Об этом во вторник, 30 марта, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что огромные контейнеровозы, ждавшие своей очереди шесть дней, с севера, со стороны Средиземного моря, входят в озеро Тимсах, расположенное рядом с египетским городом Исмаилия. Временной интервал между кораблями составляет около 10 минут. По состоянию на 13:00 прошло уже четыре контейнеровоза.

В самой Исмаилии в эти минуты находится президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Он посещает Центр морского моделирования и подготовки Администрации Суэцкого канала. Ожидается, что он также выступит перед журналистами.

Ранее стало известно, что Суэцкий канал уже покинули 37 кораблей, ожидавших своей очереди в Горьком озере, недалеко от севшего на мель панамского контейнеровоза. К утру с севера и юга в канал вошли не менее 66 кораблей.

Канал работает круглосуточно для устранения пробки из грузовых судов. На вечер понедельника в ней находились не менее 422 кораблей, глава администрации канала Усама Рабиа заявлял, что на ее устранение понадобится до трех с половиной суток.

Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн сел на мель в Суэцком канале ровно неделю назад, во вторник, 23 марта, при этом судно развернуло так, что оно уперлось носом и кормой в противоположные берега. Первые попытки исправить ситуацию успехом не увенчались. Лишь накануне судно удалось снять с мели.

Накануне в Египте заявили, что от владельца судна Ever Given потребуют возместить все убытки от блокировки.

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