Ведомство, контролирующее ядерные силы США, напугало непонятным твитом 12 30.03.2021, 15:16

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Оказалось, что во всем виноваты дети.

У Стратегического командования Вооруженных сил США много ответственности — оно управляет одной из сильнейших армий мира. Но даже в работу таких серьезных ведомств может закрасться курьезная ошибка, пишет «Новое время».

В обычное время в Twitter ведомства не появляется практически ничего, что могло бы заинтересовать людей, далеких от околовоенных новостей, учений и жизни военнослужащих. Но 28 марта там появился загадочный твит.

Журналист The Daily Dot Майкл Тейлен попросил ведомство объяснить, что вообще происходит. Ответ пришел достаточно оперативно — уже через четыре часа.

«Менеджер Командования в Твиттере, работая удаленно, на секунду оставил аккаунт открытым и без присмотра. Ситуацией воспользовался его очень маленький ребенок, который начал баловаться с клавиатурой, в результате чего он, сам того не понимая, опубликовал твит. Ничего страшного не случилось, наш аккаунт никто не взламывал», — сообщили в Командовании.

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