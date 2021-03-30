Базара нет 4 Ян Шенкман

30.03.2021, 15:25

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Фото: РИА Новости

Артистов со всего мира пригласили в Витебск на альтернативное «Евровидение» имени Лукашенко, но забыли сказать им об этом.

После того как «Евровидение» заблокировало белорусских кандидатов, в окружении Лукашенко вспомнили о «Славянском базаре». А что, тоже эстрадный конкурс и тоже международный. И лозунг хороший: «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Но начали не с взаимопонимания, а с прямого мошенничества.

На первом варианте афиши «Славянского базара», который должен пройти в этом июле в Витебске, фигурируют совсем уж невероятные личности. Вахтанг Кикабидзе, например. Он действительно выступал когда-то в Витебске, но с тех пор много воды утекло. Он поддерживал Саакашвили, он пел в Киеве и посвятил свое выступление «героям Небесной сотни». Он, в конце концов, назвал Путина «политиком черной силы». Есть большие сомнения, что с таким бэкграундом он впишется за Лукашенко.

А спеть в этом году на «Базаре» — это именно вписаться за Лукашенко. Это не эстрада, это политика, причем совершенно определенного толка.

Есть сомнения, что он вообще знает о своем присутствии на этой афише. Михаил Галустян, например, был не в курсе. Когда возмущенные белорусы стали писать ему и просить не приезжать на акцию, поддерживающую диктатора, в город, где каждый день арестовывают людей, он ответил: «А я не собирался. Просьба к организаторам фестиваля убрать мою фамилию из списка».

Примерно в том же духе уже ответила пресс-служба Александра Иванова из «Рондо»: «Никто никуда и не собирался, никаких базаров». То есть ша, никто никуда не едет. И это только начало, отказы продолжают идти. А билеты между тем продаются.

Зато нет никаких сомнений, что в Витебске выступят Анита Цой и Буйнов. То есть те, кто участвовал в записи лукашенковского гимна «Любимую не отдают». Их лояльность не вызывает вопросов. Но уже даже с Басковым не все гладко. Его пиар-директор сообщила прессе, что не располагает информацией о мероприятии. Тамара Гвердцители говорит, что официального приглашения не было. Пенкин приглашение действительно получал, но еще и ответить на него не успел, а уже оказался в списке. Отказалась украинская певица MARUV. И так далее. В общем, что-то пошло не так.

Кто же остается? Вячеслав Малежик, Государственный академический ансамбль танца Кабардино-Балкарской республики, Белорусский государственный ансамбль «Песняры» и куча локальных артистов. «Вот это конкурс, вот это мастерство», — сказал министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.

Обратите внимание на слово «государственный», которое мелькает то тут, то там. Это и имел в виду Лукашенко, когда устраивал соревнование двух систем а-ля Советский Союз времен холодной войны. Потому что никаких других отличий между системами сейчас нет. И там, и там капитализм, но в одной системе человек принимает решение сам, а в другой государство решает все за него. И решает, как водится, неуклюже.

А ведь настоящее противостояние можно было устроить, это не так сложно, как кажется. Для этого достаточно поставить знак равенства между государством и людьми с автоматами. В жизни это уже сделали, а вот на эстраде пока застой. Надо было позвать в Витебск певцов из «ДНР», вокально-инструментальный ансамбль Мьянмы, рокеров из «Хамаса», балет ИГИЛа… Гулять так гулять. И «Евровидение» содрогнется, ему не оставят шансов.

Не догадались? Стесняются? Может быть. А может быть, все еще впереди.

Ян Шенкман, «Новая газета»

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