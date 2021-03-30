«Таракан оторвался от жизни совсем» 8 30.03.2021, 15:40

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Пенсионер обратится к гражданам нашей страны.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал обращение пенсионера В. к белорусам:

- Никогда не являлся радикалом, Боже упаси. Но мозги по жизни старался включать. Что я, простой рядовой человек, вижу на сегодняшний день у нас в Беларуси?

Хотелось бы мне верить, что мою более-менее устроенную жизнь «всколыхнули западные враги», покушающиеся на наши земли. Но не верится. Сопоставляю: если бы не выборы августа 20-ого, то и разговоров об этом почти не было бы. Жили и жили, развивали бы свою «многовекторность».

Недавно видел картинку, как президент какой-то страны едет себе на велосипеде по городу. Один, безо всякой охраны! И вот тут меня словно током пробило! Неужто мы так от жизни отстали, что для нас это чудом кажется? Царей вроде давным-давно уже поскидывали и 70 лет прожили в равноправии. Так чего же это я так этой картинке удивился? А вот, думаю, и заковырка! Мне, старому деду, такого же захотелось увидеть у себя в стране. А уж молодежи как хочется! Молодежи, которая уже по всему миру ездит.

По-моему, высоко взлетел наш «сокол»-таракан, так высоко и далеко, что оторвался от жизни совсем. Не понимает нашу молодежь. Потакать ей, конечно, нельзя. Но и пальцем грозить все время – тоже. Вырастет, слушаться не будет. Будет свое дело делать, свое мастерить. Или уйдет куда из родительского дома. Уезжают же сейчас пачками те, которые нам на пенсии должны были зарабатывать и отчислять. Останемся тут старики со стариками, ждущими переводов из-за границы (если дети есть).

Сходил в аптеку, крякнул от цен. Сходил в магазин – да… Так что нам там по телеку вещают? Западные враги ополчились? Война? И на наших улицах шастают? Подбивают несознательных граждан на одиночные пикеты? Соседку взяли за трусы не того цвета, на балконе развесила. Мне как-то стыдно было бы признаться в этом какому-нибудь родственнику из другой страны. Он бы пальцем у виска покрутил, наверное. Вы что, белорусы, совсем тю-тю?

Хотел еще про поликлинику нашу сказать. Сходил туда (здоровье заставило). Провел там целый день в очередях под кабинетами. Пришел домой и задумался. Не просто плохо стало в поликлинике. А хуже в 100 раз! Врачей почти нет. Такое ощущение, что это здание скоро опустеет. Только больные сами с собой останутся. А властям что? Властям свои шкуры надо спасать. Свои «Золотые дны». Им всегда на нас начхать было. Главное, чтобы мы работали да налоги платили. И ведь на каждом чиновничьем месте заводится такая тявкалка. что из тебя дурака или врага народа в два счета сделает! Уйдешь, не солоно хлебавши. Пропаганда – великая сила.

Размечтался я о такой стране, где законы все-таки действуют, по-настоящему. Народ-то наш смирный, законы уважает, хорошо бы зажили. А если взятки или коррупция там всякая –то уезжай отсюдова или в тюрьму садись. А тюрьма у нас как в Швеции. На экскурсию можно ходить – никого там нету, все в стране честно живут. Потому как все условия для этого созданы – нет того, чтобы кто-то ворует и «Золотое дно» себе строит, а кто-то с корочки на корочку перебивается. Все детки в садиках и школах. Детских домов вообще нету. Какая красота! В экономике -–умные и толковые сидят, вместе решают, как для страны лучше сделать, ведь дети их тут растут. У нас, по-моему, в экономике только те, кто громче хлопает нашему «соколу», кто слаще подпевает (хотя они давно уже безъязыкие стали, попробуй вякни что-нибудь, найдут ли где тебя потом?).

Дорогие мои сограждане. Помечтайте, посмотрите как, например, в Скандинавии в холоде да на камнях живут. Хорошо живут. Неужто и мы так не можем? Можем! А кто нам мешает? Те, кто давит всю инициативу на корню. Те, кто хочет, чтобы мы все под плинтусом сидели. А мы? Хотим под плинтусом сидеть? И чтобы внуки также боялись, как мы сейчас? Я –нет, не хочу. Поэтому письмо написал. Авось кто еще откликнется, ко мне подключится. И будет нас таких, мечтающих, много. А там и строить по-тиху начнем то, о чем мечтали. Глядишь и «абыяковые» к нам подтянутся, народ-то у нас хороший. И будет у нас президент на велосипеде на работу ездить. А «соколу» боюсь, что в «мокрые курицы» придется переквалифицироваться.

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