The Washington Post: Как долго сохраняется иммунитет к COVID-19 после вакцинации? 30.03.2021, 16:08

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Мнения ученых все еще расходятся по этому вопросу.

Многие страны уже проводят кампании вакцинации населения от коронавируса, часть людей получила по две дозы препарата, кто-то все еще ждет своей очереди. Однако, многих беспокоит один важный вопрос: как долго вакцина на самом деле защищает от COVID-19? Мнения ученых все еще расходятся по этому вопросу, пишет The Washington Post (перевод — zn.ua).

Почему же этот вопрос является таким тяжелым? Несмотря на то, что мир ведет борьбу с пандемией уже более года, вакцины от COVID-19 получили разрешение на экстренное использование сравнительно недавно. Поэтому эксперты не успели получить достаточно информации об их долгосрочной эффективности. Однако пока исследования продолжаются, эксперты уже делают свои предположения на основе имеющихся данных.

Сколько длится «вакцинный иммунитет» против коронавируса?

Органы здравоохранения не дают однозначного ответа на этот вопрос. Но на основании клинических испытаний ученые знают, что иммунитет, который предоставляет вакцина, должен продолжаться не менее трех месяцев.

Это не означает, что защитный иммунитет после вакцинации просто исчезнет через 90 дней - это был просто временной промежуток, в течение которого ученые анализировали состояние участников испытаний вакцин Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Поскольку исследователи продолжают изучать действие вакцины, ожидается, что данные о продолжительности иммунитета к коронавирусу после вакцинации могут измениться.

В «реальном мире» иммунитет после вакцинации должен продолжаться несколько дольше, в отличие от «лабораторных условий», в которых тестировали участников клинических испытаний. Хотя продолжительность иммунитета еще нужно определить с помощью дальнейших исследований, говорят эксперты.

Существует также много различных факторов, которые могут влиять на иммунитет.

Директор Центра глобального здоровья при Университете штата Орегон Чунхуа Ли отметил, что иммунные реакции зависят от человека. Люди, которые имеют сильный иммунный ответ на вакцину, будут производить больше антител и «клеток памяти», поэтому они имеют сильный иммунитет, сказал он. Но пока нет доказательств того, что усиление иммунного ответа увеличит продолжительность иммунитета.

И это не значит, что люди с сильной иммунной реакцией будут иметь более тяжелые побочные эффекты после вакцинации или наоборот, согласно недавнему опросу Британской национальной системы здравоохранения.

Иммунитет также может зависеть от того, как будут себя «вести» новые мутации коронавируса. Например, если бы человек заразился вариантом COVID-19, который может уклоняться от индуцированных вакциной антител, прививка рискует оказаться не такой эффективной, как ожидалось, считает эксперт по инфекционным болезням Медицинской школы университета Индианы Лана Дбейбо.

Несмотря на то, что исследователи пока не получили всех ответов, предварительные знания о других коронавирусах, а также новые исследования о COVID-19 могут дать подсказки.

Просматривая исследования естественного иммунитета к коронавирусу, эксперты предполагают, что защитный иммунитет после вакцинации продлится минимум шесть-восемь месяцев. И если иммунитет к COVID-19 будет подобным иммунитету против других сезонных коронавирусов, таких как "простуда", возможно, вакцины будут обеспечивать защиту в течение одного года или двух лет.

Можно ли сравнивать данные об естественном иммунитете с защитой, которую предоставляет вакцина?

В общем, ученые считают, что можно. На самом деле большая часть этой гипотезы происходит от экстраполяции данных, что изучают иммунный ответ людей, перенесших COVID-19 и другие коронавирусные болезни с данными людей, которые были привиты, говорит Дбейбо.

Современные исследования показывают, что люди, которые были инфицированы COVID-19 сохранили иммунитет, что оставался устойчивым в течение восьми месяцев. Это дает ученым исходную точку в прогнозировании того, как долго может сохраняться иммунитет после вакцинации.

Но исследования также показывают, что у людей, которые имели тяжелое течение болезни, более сильная иммунная реакция, чем у тех, кто перенес легкую форму заболевания. Поскольку иммунитет, вызванный вакциной, похож на естественный иммунитет, который люди получают после того, как переболели тяжелой формой COVID-19, то люди, принимающие вакцину могут быть защищены лучше, чем большинство лиц с естественным иммунитетом, предполагает профессор микробиологии и иммунологии в Университете Рочестера Дэвид Топхэм.

Однако, со временем антитела начинают исчезать. Когда антитела снижаются до уровня, который уже не гарантирует защиты, люди могут повторно заразиться. Однако, ученые предполагают, что в таком случае после реинфекции течение болезни должно быть легче.

Топхэм изучал коронавирус и роль В-клеток памяти - иммунных клеток, которые сохраняются в течение всей жизни и вырабатывают антитела при повторном проникновении патогена в организм, эти антитела запрограммированы на борьбу с возбудителем болезни. По его словам, люди, которые были госпитализированы в результате тяжелого течения COVID-19 имели высокую концентрацию В-клеток памяти, а также антитела в их организме циркулировали около девяти месяцев после инфицирования.

Топхэм говорит, что В-клетки памяти могут в течение нескольких дней адаптироваться к новому варианту вируса, если будет такая необходимость.

"Даже если уровень антител уменьшится, и вы инфицируетесь новым вариантом болезни, В-клетки памяти, если их у вас достаточно, очень быстро отреагируют и могут защитить вас от тяжелого течения болезни", - сказал ученый.

Эксперты также пытаются выяснить, будет ли иммунитет к COVID-19 таким же устойчивым, как и иммунитет против других сезонных коронавирусов, которыми люди неоднократно инфицируются в течение всей жизни. Ученые подсчитали, что иммунитет к этим видам коронавирусов обычно длится несколько лет, поэтому они прогнозируют, что со временем такая же ситуация будет наблюдаться и с COVID-19.

«Я думаю, что COVID-19 со временем станет похож на другие сезонные коронавирусы, поскольку часть населения будет привита, какая-то часть людей инфицируется вирусом еще в детстве, переболев легкой формой COVID-19. А потом, если человек во взрослом возрасте повторно инфицируется этим коронавирусом, у него уже будет иммунитет. Конечно, этот иммунитет не защитит от реинфицирования, но худшее, что может произойти - это сильная простуда», - сказал Топхэм.

По его словам, сейчас COVID-19 тяжелый, поскольку "взрослые впервые инфицируются этим вирусом и не имеют предварительного иммунитета".

Что будет дальше?

Эксперты все еще пытаются определить, через сколько времени антитела могут уменьшиться до такой степени, что они уже не будут гарантировать защиту от болезни. Но как только это произойдет, людям понадобятся повторные прививки, чтобы стимулировать свою иммунную систему вырабатывать больше антител против вируса, прогнозируют эксперты.

Чунхуа Ли отметил, что Pfizer, Moderna и другие компании-производители вакцин проводят клинические испытания, чтобы определить, как долго прививка может гарантировать защиту от COVID-19, также компании пытаются выяснить, могут ли их вакцины быть достаточно эффективными для борьбы с новыми вариантами вируса.

Сейчас данные свидетельствуют, что имеющиеся вакцины все еще эффективны против большинства вариантов COVID-19, но это может измениться, если вирус продолжит мутировать. Чунхуа Ли объяснил, что чем больше циркулирует вирус и чем медленнее происходит вакцинация людей, тем выше риск развития новых мутаций, что в дальнейшем сделает вакцины менее эффективными. Вот почему, по его словам, необходимо срочно "вакцинировать как можно больше людей".

Многие страны уже начали массово вакцинировать собственное население против коронавируса. В Израиле полный курс вакцинации прошла уже половина взрослого населения. Однако, успехи вакцинной кампании для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху могут стать гарантией для успеха на выборах. Вполне закономерно, что в условиях пандемии коронавируса доступ к вакцине становится новой формой «политической валюты», а «вакцинная дипломатия» превращается в демонстрацию силы и влияния.

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