Тест-полет космического корабля Илона Маска Starship SN11: трансляция 1 30.03.2021, 16:20

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Маск собирается еще больше ускорить программу тестирования.

На сегодня, 30 марта, запланирован суборбитальный полет 11-го образца ракеты-корабля Starship американской компании SpaceX, пишет liga.net.

Прототип SN11, как ожидается, совершит в полете те же маневры, что и трое его предшественников: подъем на высоту ~10 км, переворот "на пузо", контролируемый закрылками спуск в таком положении и, перед самой поверхностью, быстрый переворот в исходное вертикальное положение для посадки при помощи дросселирования двигателя.

На стадиях разной степени готовности на полигоне SpaceX около деревни Бока-Чика находятся с десяток образцов Starship. Маск собирается еще больше ускорить программу тестирования и сборки полнофункционального орбитального прототипа.

На полигоне уже почти закончена сборка первого в своем роде ускорителя/ступени Super Heavy. Он гигантский. Диаметр как корабля, так и ускорителя – девять метров.

9 декабря 2020 года, 2 февраля и 3 марта 2021-го образцы SN8, SN9 и SN10 успешно выполнили все задачи, кроме посадки: оба первых разбились (первый и второй), а третий сел, но затем все равно взорвался. Позднее SpaceX выложили новое видео третьего полета.

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