В один день умерли профессор и лаборантка одного из факультетов Витебского университета 30.03.2021, 16:24

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Что произошло?

28 марта ушли из жизни работавшие на факультете гуманитаристики и языковых коммуникаций Витебского государственного университета преподаватель Иван Мандрик и лаборантка Светлана Гребнева, пишет nn.by.

В сети ходят слухи, что смерть работников ВГУ могла быть связана с вакцинацией от коронавируса. Но в университете это решительно опровергают.

«Ивану Владимировичу Мандрику было 79 лет, он перенес четыре инфаркта, шунтирование сердца. Последний раз был в университете в пятницу, 26 марта: присутствовал на совете факультета, выступал, был бодр. А два дня спустя стало плохо — и он умер у себя дома. Сердце не выдержало.

Иван Мандрик

С коронавирусом это никак не связано: ковидом он не болел. Вакцинировался, но довольно давно и не жаловался на состояние здоровья после прививки», — рассказали в университете.

Иван Мандрик являлся профессором кафедры истории и культурного наследия факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций, доктором исторических наук. Был создателем и первым директором Витебского филиала МИТСО, с 2010 года работал в ВГУ.

Смерть лаборантки кафедры литературы Светланы Гребневой тоже никак не связана с вакцинацией — прививку женщине не делали. В университете рассказали, что у нее давно было онкологическое заболевание, которое и стало причиной смерти.

Похоронили Светлану Леонидовну 30 марта. Ей был 61 год.

Светлана Гребнева

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