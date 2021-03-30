Аналитики: Российской рубль обвалится в течение трех месяцев 30.03.2021, 16:37

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Угроза санкций и отток капитала уронят российский валютный рынок даже при дорожающей нефти.

Российский валютный рынок находится на пороге нового заметного падения курса рубля, считают аналитики датского Saxo Bank, пишет finanz.ru.

По их прогнозу, спикировать на новое «дно» рубль может уже во втором квартале, к концу которого курс доллара поднимется до 80 рублей, а евро обновит максимум с 2014 года - 96 рублей.

От падения, как считают в Saxo, рубль не удержит ни общее ослабление доллара, ни рост цен на нефть.

В банке прогнозируют, что американская валюта возобновит снижение на форексе во втором квартале на фоне вливаний ФРС, финансирующей дефицит бюджета США, а «черное золото» вернется к отметке 68 долларов за баррель Brent, благодаря вакцинации и сделке ОПЕК+ по ограничению поставок. «Сырьевой сектор продолжит расти, поэтому промышленные металлы и энергоресурсы должны поднять ВВП России и положительно сказаться на бюджете. Однако премия за геополитический риск для России, скорее всего, будет увеличиваться, что приведет к ослаблению рубля и снижению доступности финансирования на западных рынках», - пишет Saxo.

«Давление на рубль также могут оказать повышенная волатильность на финансовых рынках и угроза новых санкций со стороны США», - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. С начала года рубль потерял 2,7% к доллару, несмотря на то, что цена нефти Brent подскочила на 12 долларов, или 24%. Рынок российского госдолга падает четвертый месяц подряд - максимально долго с 2018 года, в то время как иностранные инвесторы «пакуют чемоданы» и эвакуируют деньги.

По данным ЦБ, в феврале нерезиденты продали ОФЗ на 60 млрд рублей. В марте, согласно данным Национального расчетного депозитария, отток ускорился до 100 млрд рублей.

Относительно нефти рубль не был так слаб практически никогда в истории: рублевая цена барреля приближается к отметке 5000 рублей, выше которой поднималась лишь однажды - в 2018 году на фоне санкций против «Русала» и близких Кремлю олигархов.

«Это во многом результат усилившихся санкционных ожиданий и подогреваемого этим оттока капитала, - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - В последние недели риторика властей США ухудшилась, что стало катализатором продаж ОФЗ иностранными инвесторами».

Еще одним фактором снижения интереса нерезидентов к ОФЗ и рублю стало усиление инфляционных ожиданий в США и в целом всплеск инфляции во многих странах, говорит эксперт: это породило опасения более скорого начала ужесточения политики ФРС.

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