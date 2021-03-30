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Посольство Литвы в Польше призвало освободить лидеров Союза поляков в Беларуси

  • 30.03.2021, 16:41
Посольство Литвы в Польше призвало освободить лидеров Союза поляков в Беларуси
фото: delfi

Никто не должен быть заложником политической игры.

Посольство Литвы в Польше призывает немедленно освободить членов Союза поляков в Беларуси. Об этом посольство заявило в своем Twitter-аккаунте.

«Литва выражает солидарность с Польшой и призывает белорусский режим немедленно освободить задержанных лидеров польского меньшинства, поскольку ни одно меньшинство не может быть заложником политической игры», говорится в сообщении.

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