Посольство Литвы в Польше призвало освободить лидеров Союза поляков в Беларуси
- 30.03.2021, 16:41
Никто не должен быть заложником политической игры.
Посольство Литвы в Польше призывает немедленно освободить членов Союза поляков в Беларуси. Об этом посольство заявило в своем Twitter-аккаунте.
«Литва выражает солидарность с Польшой и призывает белорусский режим немедленно освободить задержанных лидеров польского меньшинства, поскольку ни одно меньшинство не может быть заложником политической игры», говорится в сообщении.