Кому не надо платить транспортный налог и кто имеет льготы? 1 30.03.2021, 16:53

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По новому налогу существует много различных особенностей.

Транспортный налог - это новшество, которое появилось в законодательстве Беларуси с 1 января 2021 года, пишет kp.by.

- С этого времени физические лица, а также те, кто зарегистрирован в качестве ИП и организации, признаются плательщиками транспортного налога. Объект налогообложения - это те транспортные средства, которые зарегистрированы за ними в органах ГАИ Министерства внутренних дел, - пояснил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Андрей Ковалевский. - По общему правилу транспортный налог будет оплачиваться по завершении календарного года. Срок уплаты его, например, в 2021 году - до 15 ноября 2022 года (до 1 сентября 2022 года человек получит извещение от налоговых органов).

Но в отношении 2022 года введена особенность - авансовый платеж по транспортному налогу. Оплачивать его будут те, у кого по состоянию на 1 января 2021 года отсутствовало разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, по которому ранее была оплачена госпошлина.

- Они обязаны будут к 15 декабря 2021-го заплатить авансовый платеж по транспортному налогу, - подчеркнул Андрей Ковалевский. - Ставки фиксированные -1 базовая величина (это по состоянию на 30 марта 2021 года 29 руб. - Ред.). Для мотоциклов и прицепов - 20 руб. По самым грубым оценкам, таких будет около 2 миллионов человек. Уже в следующем году такие плательщики проведут доплату транспортного налога до общеустановленных ставок.

А если автовладелец, например, в сентябре 2020 года прошел техосмотр, заплатил госпошлину и получил разрешение на участие в дорожном движении на год, до сентября 2021 года? Выходит, транспортный налог ему надо будет оплатить в 2022 году только за оставшиеся месяцы, то есть с октября по декабрь.

Кто не будет платить транспортный налог и кто имеет льготы?

По транспортному налогу существует много различных особенностей и оснований, по которому он не подлежит уплате. Самые ключевые:

- не признаются объектом налогообложения и, как следствие, не будет уплачиваться транспортный налог в отношении транспортных средств, которые были выпущены до 1 января 1992 года (а это примерно 1/3 всех машин, зарегистрированных у РБ. - Ред.);

- до 31 декабря 2025 года не будут оплачивать транспортный налог владельцы электромобилей;

- не оплачивается транспортный налог в отношении транспортных средств, которые специально оборудованы для инвалидов;

- если транспортное средство будет снято с учета, в том числе и по упрощенной системе как автолом, до 1 июля 2021 года, то налог с его владельца в этом году тоже не возьмут.

Для кого ставка транспортного налога будет понижена?

- Если транспортное средство зарегистрировано на инвалида первой или второй группы, ветерана Великой Отечественной войны, лица, достигшего общеустановленного пенсионного возраста, то для них ставка транспортного налога снижается на 50%.

Но важное условие: у такого физического лица должно быть действительное водительское удостоверение соответствующей категории. Если за пенсионером зарегистрирован, например, легковой и грузовой автомобили и у него есть водительское удостоверение категории В, то по легковому автомобилю ставка будет снижена, а по грузовому автомобилю ее надо будет уплатить полностью.

Причем если за пенсионером зарегистрировано несколько легковых автомобилей и у него есть действительное водительское удостоверение соответствующей категории, по каждой из этих машин будет применяться понижение ставки транспортного налога на 50%.

- Для инвалидов третьей группы также предусмотрено понижение ставки транспортного налога на 25% и тоже при наличии у него действительного водительского удостоверения соответствующей категории.

Кстати, по Налоговому кодексу местным советам депутатов или по их поручению местным распорядительным и исполнительным органам дано право освобождать любого плательщика от уплаты транспортного налога, если он находится в трудной жизненной ситуации.

Как оплачивают новый налог автовладельцы с видом на жительство в Беларуси и те белорусы, которые ездят на машинах с российскими номерами?

Гражданин Российской Федерации, который имеет вид на жительство в Беларуси и является владельцем машины, зарегистрированной в органах ГАИ Беларуси, будет оплачивать транспортный налог. А вот если гражданин Беларуси ездит по доверенности на машине, которая зарегистрирована в Российской Федерации, платить налог ему не надо.

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