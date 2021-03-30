Швеция возглавила мировой рейтинг лучших стран для «устойчивого» туризма 30.03.2021, 16:59

Рейтинг включает 99 стран мира.

Швеция заняла первое место рейтинга стран для «устойчивого» туризма, по версии Euromonitor International, пишет euro-pulse.ru.

Среди достижений Швеции составители назвали охрану арктических льдов, которые отражают солнечные лучи и препятствуют таким образом глобальному потеплению, а также использование экологической оценки туристических услуг и публикацию этой информации (например, углеродного следа отеля или конкретного тура).

В топ-10 лучших стран мира для «устойчивого» туризма, по версии исследования, вошли исключительно европейские страны (из них 8 – члены ЕС):

1. 1. Швеция

2. Финляндия

3. Австрия

4. Эстония

5. Норвегия

6. Словакия

7. Исландия

8. Латвия

9. Франция

10. Словения

Рейтинг включает 99 стран мира. Эксперты оценивали их по 7 показателям: «устойчивость» туризма с точки зрения экологии, политики и общества, рисков, спроса (нет ли засилья туристов), транспорта и размещения.

Недавно Lonely Planet назвал лучшим городом для «устойчивого» туризма в 2021 году шведский Гетеборг.

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