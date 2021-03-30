The Washington Post: «Длительный ковид» все еще остается загадкой для ученых 3 30.03.2021, 17:14

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Данные исследователей относительно посткоронавирусного синдрома расплывчатые.

Длительный COVID-19 все еще остается одной из главных «тайн» пандемии коронавируса. Это загадка, поскольку ученые точно не знают, почему некоторые люди, в том числе те, кто имел легкие формы заболевания COVID-19 и не был госпитализирован, продолжают испытывать симптомы болезни и жаловаться на ухудшение самочувствия даже через несколько месяцев после инфицирования. Чтобы этот пагубное влияние вируса не стало проблемой для нового поколения, существует необходимость выяснить, почему так происходит, пишет The Washington Post (перевод — zn.ua).

Пока ответы ученых относительно длительного ковид нечеткие. Клиницисты и исследователи в Соединенных Штатах еще не достигли консенсуса об определении всех последствий посткоронавирусного синдрома. Они не знают, сколько людей страдает от длительного ковид на самом деле.

Врач-инфекционист из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Стивен Дикс сказал, что единственная вещь, относительно которой ученые соглашаются, так это то, что они не знают точного количества людей, которое столкнулось с длительным ковид напрямую.

"У нас есть вопросы, но нет четких ответов", - сказал Дикс.

Потребность в ответах подчеркивается новым всесторонним обзором проблемы под руководством исследователей медицинского центра Нью-Йорка и Колумбийского университета Ирвинга. Ученые обнаружили, что повреждения клеток, воспалительная иммунная реакция, аномальное свертывание крови и другие осложнения после коронавируса могут оставлять такие долговременные неприятные симптомы, как боль в груди, одышка, когнитивные проблемы, усталость, боль в суставах и даже посттравматическое стрессовое расстройство. Группа исследователей провела обзор, изучив данные из США, Европы и Китая.

Еще одно исследование провела больница Northwestern Memorial в Чикаго. Ученые изучали долговременные неврологические симптомы у пациентов, которые не были госпитализированы с COVID-19. Исследование включало данные 100 пациентов, которые столкнулись с посткоронавирусным синдромом, среди них были в основном женщины. 85% опрошенных сообщили, что имели по меньшей мере четыре неврологические симптомы длительного ковид.

Среди десяти самых распространенных симптомов были: когнитивные проблемы, которые пациенты называли "замутненностью сознания", головная боль, нарушение функции вкуса и обоняния, боль в мышцах, головокружение, шум в ушах и даже проблемы со зрением.

Сенатор Тим Кейн из штата Вирджиния на заседании комитета заявил, что прошел почти год, как он переболел коронавирусом, но даже сейчас мужчина все еще испытывает некоторые неприятные симптомы болезни.

Не исключено, что часть случаев длительного ковид вызвана повреждениями организма, которые возникают во время острой фазы болезни COVID-19, последующими тяжелыми состояниями или даже психическим расстройством после болезни. Национальный институт здравоохранения США начал программу по изучению причин, лечения и профилактики длительного ковид. Влияние посткоронавирусного синдрома люди могут чувствовать в течение длительного времени, поэтому важно серьезно относиться к исследованиям в этом направлении, резюмирует издание.

Данные исследований указывают на то, что люди, которые выздоравливают после COVID-19, могут чувствовать долговременное влияние на здоровье. Наиболее масштабное в своем роде исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet установило, что усталость и проблемы со сном являются самыми распространенными симптомами после коронавируса, которые наблюдаются у 63% и 26% пациентов соответственно, через шесть месяцев после установления их первичного диагноза. Заболевание также может давать длительные психологические осложнения: 23% пациентов сообщают о тревоге или депрессии.

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