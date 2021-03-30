«Атлант» переходит на четырехдневную рабочую неделю 13 30.03.2021, 17:20

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Завод не может расплатиться с поставщиками.

«Атлант» переходит на четырёхдневную рабочую неделю с апреля. Пока речь идёт только о Минском заводе холодильников. Об этом Nexta сообщил один из работников МЗХ.

Завод не может расплатиться с поставщиками циклопентана, который необходим для производства холодильников и морозильников.

Причина всё та же, по которой задерживают зарплаты метростроевцам и платят продуктами в Полоцке — отсутствие денег на счетах предприятия.

Как сообщил источник, проблемы с поставками различных комплектующих (порой довольно дорогих) на заводе уже не первый год — сказывался недостаток оборотных средств. Однако теперь ситуация критическая и выходить из неё решили за счёт сокращения рабочих часов.

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