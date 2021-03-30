«Атлант» переходит на четырехдневную рабочую неделю

«Атлант» переходит на четырехдневную рабочую неделю13
- 30.03.2021, 17:20
- 7,632
Завод не может расплатиться с поставщиками.
«Атлант» переходит на четырёхдневную рабочую неделю с апреля. Пока речь идёт только о Минском заводе холодильников. Об этом Nexta сообщил один из работников МЗХ.
Завод не может расплатиться с поставщиками циклопентана, который необходим для производства холодильников и морозильников.
Причина всё та же, по которой задерживают зарплаты метростроевцам и платят продуктами в Полоцке — отсутствие денег на счетах предприятия.
Как сообщил источник, проблемы с поставками различных комплектующих (порой довольно дорогих) на заводе уже не первый год — сказывался недостаток оборотных средств. Однако теперь ситуация критическая и выходить из неё решили за счёт сокращения рабочих часов.