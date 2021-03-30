Подмосковный пенсионер обстрелял полицейских и бросил в них гранату 30.03.2021, 17:31

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Его не могут задержать уже несколько часов.

Как сообщила представитель управления МВД по Московской области Татьяна Петрова, сотрудники полиции и ФСБ прибыли к частному дому в поселке, расположенном рядом с Мытищами, для проверки информации о причастности мужчины 1960 года рождения к незаконному обороту оружия, пишет сайт bbc.com.

Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты, заявила Петрова.

Агентства Интерфакс и РИА Новости со ссылкой на свои источникм сообщали, что мужчина задержан, однако представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий заявила, что это не так.

«Пенсионер забаррикадировался в доме. На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета», - сказала она.

По словам Врадий, никто не пострадал, в доме мужчина находится один. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

«Штурм затруднен сложной планировкой двухэтажного дома и ожесточенным сопротивлением, который оказал его хозяин. Мужчина вновь открыл стрельбу по силовикам, устроил взрыв. В доме начался пожар, поэтому задержать пока его не удается», - сказал источник ТАСС.

Около дома, где забаррикадировался пенсионер, слышна стрельба, передают СМИ с места событий.

Со стрелком начали вести переговоры, писал Интерфакс.

По неподтвержденной информации, ранее в заложниках у стрелка могли находиться три человека - его родственники. «Мужчина отпустил внука с дочерью. Однако в заложниках у него еще остается мужчина. По предварительным данным - гражданский муж дочери», - говорил Интерфаксу его источник.

Собеседник агентства также сказал, что мужчина в прошлом мог иметь отношение к двум частным охранным предприятиям и иметь большой арсенал незарегистрированного оружия, включая гранаты.

Другой источник сообщил Интерфаксу, что мужчина, устроивший стрельбу под Мытищами, пенсионер, а стрельба якобы началась, когда к нему пришли сотрудники лицензионно-разрешительной работы, чтобы проверить имеющееся оружие.

Силовики оцепили значительную территорию вокруг дома, из которого ведется стрельба, сообщало ранее РИА Новости: «Все оцеплено, никого не подпускают».

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