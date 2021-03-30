Как белорусам быстро и дешево снять авто с учета 2 30.03.2021, 17:36

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Это позволит не платить транспортный налог.

Транспортный налог, который ввели в Беларуси с 1 января 2021 года, затронул и вопрос снятия с учета автохлама. Дело в том, что владельцам старых неэксплуатируемых машин дано право до 1 июля 2021 года снять авто с учета в ГАИ в упрощенном режиме и тем самым избежать уплаты транспортного налога за 2021 год, пишет kp.by.

- C 1 марта 2021 года транспортное средство можно снять с учета в Госавтоинспекции по заявительному принципу, - отметил первый замначальника главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Беларуси Вадим Гаркун. - Владелец автомобиля, который уже утратил свои свойства, и по которому у хозяина по каким-то причинам отсутствуют документы или регистрационные знаки, может обратиться с заявлением в регистрационное подразделение Госавтоинспекции. Мы со своей стороны проводим проверку, которая должна установить эксплуатировался, участвовал ли этот автомобиль в дорожном движении в течение последних трех лет или нет.

Для этого, говорит Вадим Гаркун, будут задействованы все возможные информационные ресурсы.

- Если выясняется, что не участвовал, то автомобиль будет снят с учета по заявлению владельца без предоставления дополнительных документов. За сутки в Беларуси примерно одна тысяча автомобилей, в том числе и по упрощенной системе, сейчас снимается с регистрационного учета в связи с утилизацией».

На вопрос, почему владельцы старых развалившихся авто не пытались от них избавиться раньше, Гаркун ответил следующее:

- Могу высказать свое субъективное мнение. Считаю, что не было понуждающего фактора, нормы, которая бы обязывала владельца авто снимать его с регистрационного учета. С чисто практической точки зрения, там, где утилизируют машину, владельцу возмещают стоимость металла, поэтому затраты по доставке на утилизацию транспортного средства практически покрываются этой выплатой.

Второй фактор – менталитет наших людей не дошел до того, что обладание транспортным средством – это определенная ответственность. Согласно нашего законодательства, гражданского в том числе, в случае совершения ДТП с участием транспортного средства, его собственник может нести ответственность в суде. Об этом редко вспоминают. Да и «письма счастья», например, за превышение скорости приходят к собственнику транспортного средства.

В ближайшей перспективе мы будем фиксировать в автоматическом режиме и проезд на красный сигнал светофора, и движение по полосе общественного транспорта, и нарушение правил маневрирования. Поэтому думаю, что ответственность собственников транспортных средств и понимание этой ответственности изменится.

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