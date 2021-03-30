В Минске открылась выставка, посвященная медикам 30.03.2021, 17:55

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фото: Надеждa Бужан

Наряду с экспозицией — кинопоказы и дискуссии о клятве Гиппократа.

Фраза «Машина дышит, а я — нет» принадлежит одному из инфицированных коронавирусом и подключенных к аппарату ИВЛ. Такие пациенты лишены возможности полноценно общаться, поэтому они пишут записки. Фотограф Галина Красноперова сделала на основе этих записок целый проект, и он подсказал название посвященной медикам выставки, которая сегодня открылась в минском пространстве «Месца», пишет сайт nn.by.

Выставка начала готовиться в сентябре. «Чувствовалось, что общество благодарно медикам за то, что они на этой войне, что спасают жизни и саму ситуацию. А на государственном уровне соответствующей благодарности не было, — говорит инициатор «Машины» Татьяна Гацура-Яворская. — Нам показалось важным, чтобы медики почувствовали наше плечо и признательность».

Помимо проекта «Записки пациентов, лежащих на ИВЛ» в пространстве выставлен единственный в Беларуси журналистский фоторепортаж, который удалось сделать из так называемой «красной зоны». Алесь Пилецкий сумел попасть внутрь Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи еще в период первой волны COVID-19 и пробыл там несколько часов.

«Я разговаривал с главврачом и начальником Управления по здравоохранению, и мне предложили поснимать на пороге, — вспоминает фотограф. — Но в итоге я встретился с уже известным всем Владимиром Мартовым, и он, долго не думая, провел меня внутрь. Стало страшно уже на входе, когда нужно было надеть защитный костюм, а их просто не было. Свой костюм мне отдал один из врачей».

фото: Надеждa Бужан

Здесь же проект «Куда пропали все цветы?» Максима Сарычева. Когда цветочный бизнес потерял покупателей в период пандемии, Сарычев сделал серию снимков увядших цветов на фоне газетных полос мировых СМИ с материалами о коронавирусе.

Специально для выставки была сделана серия «Истории врачей. 2020 год»: художница Маша Святогор, журналистка Вероника Лазаревич и продюсер Юля Волчок показывают своих героев-медиков как обычных людей и фиксируют их 2020 год. Художники Василиса Полянина и Андрей Анро представляют свой «Манифест», в котором призывают общество продолжать солидаризироваться.

«Я считаю, что для медицинского сообщества минувший год был одновременно и плохим, и хорошим, — сказал на открытии хирург и один из героев проекта «Истории врачей. 2020 год» Дмитрий Маркелов. — Все началось с эпидемии коронавируса, но когда пришла беда, медики сплотились и почувствовали, что такое солидарность и организация. В больницы поступало огромное количество людей, не хватало средств защиты, умирали и пациенты, и сами медики. И всё это на фоне неправильного отношения к событиям со стороны руководства. Проблема не афишировалась, данные искажались, имел место откровенный обман. Это было первой каплей в чашу терпения медиков. Потом — выборы и насилие над беззащитными людьми — медики всё это видели и должны были иметь дело с ранениями и травмами, с которыми раньше никто из них не сталкивался. Они были в психологическом шоке, и это стало второй каплей. А третьей каплей послужило огромное число репрессий в отношении медицинских работников в виде лишения свободы, штрафов, запугивания и увольнений».

фото: Надеждa Бужан

Помимо экспозиции, на выставке «Машина дышит, а я — нет» предусмотрен ряд мероприятий: экскурсий, дискуссий и кинопоказов. Выставка станет площадкой для диалога между медицинским и гражданским обществами.

Организатором «Машины» стало общественное объединение «ЗВЕНО», а кураторами — платформа SHKLO+. Выставка будет работать до 17 апреля. Вход на экспозицию и мероприятия проекта свободный.

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