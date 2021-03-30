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В Беларуси появился новый развод с банковскими карточками

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  • 30.03.2021, 18:21
  • 14,572
В Беларуси появился новый развод с банковскими карточками

Мошенники переводят деньги «жертве», после чего сообщают, что средства были переведены ошибочно.

Схем мошенничества с банковскими карточками сейчас много: это и звонки из «службы безопасности банка», и ложные интернет-магазины и т. д. О новой схеме рассказали в Солигорском РОВД:

- Злоумышленники переводят деньги «жертве», после чего сообщают, что средства были переведены ошибочно и просят вернуть их обратно. Мошенники просят осуществить перевод на счет третьего лица под разными предлогами. В дальнейшем может оказаться, что перевод оказывается закрепительным платежом для привязки карты в каком-либо интернет-сервисе, после чего средства могут быть списаны в значительно большей сумме без запроса и предупреждения.

Есть и другая схема – еще более простая. Первая «жертва» пытается приобрести в интернете интересующий его товар. Для оплаты мошенники преднамеренно предоставляют ему реквизиты чужой карты, например, вашей, и в качестве оплаты за товар к вам на карту поступят средства. Через несколько минут мошенник звонит вам и просит вернуть ошибочно перечисленные средства. Якобы произошла ошибка в номере карты при переводе, просит вернуть средства и готов продиктовать для этого номер карты. Иногда мошенники даже предлагают оставить некоторую сумму от поступивших денег себе в качестве компенсации «за беспокойство», - рассказали в группе по противодействию киберпреступности Солигорского РОВД.

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