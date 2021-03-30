В Минске исчез ветеран «Алмаза» 12 30.03.2021, 18:35

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фото: nn.by

По неофициальной информации, он в СИЗО КГБ.

49-летний Вячеслав Сидоракин исчез в начале февраля. Где он — точно не известно. Дочь считает, что его задержали белорусские спецслужбы. В начале 2000-х Сидоракин служил в специальном подразделении по борьбе с терроризмом «Алмаз», дослужился до подполковника, был начальником службы пиротехнического обеспечения и применения специальных средств. В 2003 году Лукашенко наградил его орденом «За службу Родине» III степени.

Последнее время Вячеслав Сидоракин работал в России, где занимался демонтажем сооружений — работа также была связана со взрывчатыми веществами.

«Отец жил между Минском и Москвой, — рассказала «Нашей Ниве» старшая дочь Вячеслава Сидоракина, Анна. — Зимой он был в Беларуси, а 9 февраля исчез. Отец собирался вечером встретиться со знакомой, но не пришел на встречу. Первую неделю мы вообще ничего не знали, искали его. Я боялась, что его вообще убили.

Но потом у нас появилась информация, что отец задержан и находится в СИЗО КГБ. Официального подтверждения этому нет, нам никто ничего не говорит, передачи для него не принимают. На связь ни со мной, ни с бабушкой, его мамой, никто не выходил. Соответственно, в каком он статусе и с чем связано задержание — я тоже не знаю. В чем его обвиняют — не известно.

Но есть информация, что он был задержан не один, а было еще несколько человек. Кто они, я говорить не буду.

Я считаю, что это связано с тем, что ранее отец служил в органах, причем в непростом подразделении. Он не был связан с политикой, не участвовал в маршах, не задерживался во время акций».

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фото: nn.by

Анна говорит, что Вячеслав Сидоракин служил в «Алмазе» до 2008 года.

«Он занимался обучением специалистов, ездил за границу учить — я так понимаю, с разрешения и ведома начальства. Но его обвинили в незаконной предпринимательской деятельности. Мол, эти поездки он предпринимал за спиной руководства — и судили в 2008 году. Не помню, сколько дали, но отец вышел почти через три года, в феврале 2011 года», — вспоминает Анна.

После выхода на свободу Вячеслав развелся с женой и вместе с четырьмя детьми перебрался в Россию. С тех пор и по сей день Сидоракин работал в российской компании, которая занимается демонтажем сооружений, в том числе с использованием химических средств и взрывчатки.

Например, в Калининграде Сидоракин занимался ликвидацией одной из опор моста во время его реконструкции, попал в новости — о его работе написало местное СМИ zastroyschiki39.ru.

Сидоракин применил там химический способ — промежуточный между механическим разрушением конструкции и взрывом. В опорах моста были сделаны отверстия, в них заложены емкости-генераторы, заряженные технической солью. Химикат воспламеняется от электрического разряда, в результате реакции выделяется газ, давление которого разрушает опору. Для разрушения опоры требуется сделать около десятка подобных процедур. Реакция заряда продолжается всего 30 секунд, и сопровождается негромким хлопком. Больше времени в этом случае занимает сбор и вывоз отходов.

«Это были хорошие деньги, он хорошо зарабатывал, — говорит дочь. — Ему очень нравилась такая работа, отец еще хотел заняться работой в горах: сбивать лавины на горнолыжных курортах, взрывать каменистые участки под бурение колодцев».

Чтобы подтвердить либо опровергнуть информацию о задержании Вячеслава Сидоракина, «Наша Нива» пыталась дозвониться официальному представителю КГБ, но трубку тот так и не снял. Мы направили официальный запрос в пресс-службу ведомства.

«Отец несправедливо задержан. Происходящее незаконно, он не преступник», — говорит отчаявшаяся Анна.

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