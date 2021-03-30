В Гродненской области вводят местный сбор за пересечении границы на авто 5 30.03.2021, 18:54

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фото: tut.by

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Гродненская область стала первой, где был введен местный сбор за пересечение границы на автомобиле в пунктах пропуска. Решение принял сегодня областной «совет депутатов», сообщает в Telegram-канале Лидский райисполком.

Размер сбора составит одну базовую величину (29 рублей). Он вводится до 1 января 2023 года.

Сбор будут уплачивать водители автомобилей с максимальной массой не выше 5 т, принадлежащих организациям или физлицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей. Количество пассажиров в автомобиле на размер сбора не влияет.

От уплаты сбора освобождаются автомобили, на которых следуют, в частности, лица, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, сопровождающие умерших, участники и инвалиды ВОв, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения и некоторые другие. У них должны быть подтверждающие документы.

С 1 января 2021 года областные «советы депутатов» получили право вводить на территории своих регионов местный сбор за пересечение госграницы транспортными средствами в пунктах пропуска. Это предусматривается обновленным Налоговым кодексом. О готовности ввести подобный сбор уже заявлял Витебский облсовет «депутатов».

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