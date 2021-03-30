Аньес Калламар возглавила Amnesty International 30.03.2021, 19:02

Аньес Калламар

Фото: Global Look Press

C 2017 года была спецдокладчиком ООН по проблеме внесудебных казней.

Француженка Аньес Калламар возглавила Amnesty International. В понедельник, 29 марта, она вступила в должность генерального секретаря организации на четырехлетний срок, сообщило Международное французское радио.

Ранее она занимала пост специального докладчика ООН по внесудебным казням. В частности, Аньес Калламар расследовала убийство в 2018 году в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Работая в статусе спецдокладчика ООН, она также заявляла о необходимости международного расследования отравления российского оппозиционера Алексей Навального.

Today @amnesty has announced the leading international human rights expert @AgnesCallamard as the organization's new Secretary General. https://t.co/za9PRuCm3o — Amnesty International (@amnesty) March 29, 2021

Предшественницей Калламар на посту генерального секретаря "Международной амнистии" была Джулиа Верхаар из Нидерландов.

Аньес Калламар работала в Amnesty International с 1995 по 2001 год. C 2017 года была спецдокладчиком ООН по проблеме внесудебных казней.

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