Аньес Калламар возглавила Amnesty International
- 30.03.2021, 19:02
C 2017 года была спецдокладчиком ООН по проблеме внесудебных казней.
Француженка Аньес Калламар возглавила Amnesty International. В понедельник, 29 марта, она вступила в должность генерального секретаря организации на четырехлетний срок, сообщило Международное французское радио.
Ранее она занимала пост специального докладчика ООН по внесудебным казням. В частности, Аньес Калламар расследовала убийство в 2018 году в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Работая в статусе спецдокладчика ООН, она также заявляла о необходимости международного расследования отравления российского оппозиционера Алексей Навального.
Today @amnesty has announced the leading international human rights expert @AgnesCallamard as the organization's new Secretary General. https://t.co/za9PRuCm3o— Amnesty International (@amnesty) March 29, 2021
Предшественницей Калламар на посту генерального секретаря "Международной амнистии" была Джулиа Верхаар из Нидерландов.
Аньес Калламар работала в Amnesty International с 1995 по 2001 год. C 2017 года была спецдокладчиком ООН по проблеме внесудебных казней.