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Аньес Калламар возглавила Amnesty International

  • 30.03.2021, 19:02
Аньес Калламар возглавила Amnesty International
Аньес Калламар
Фото: Global Look Press

C 2017 года была спецдокладчиком ООН по проблеме внесудебных казней.

Француженка Аньес Калламар возглавила Amnesty International. В понедельник, 29 марта, она вступила в должность генерального секретаря организации на четырехлетний срок, сообщило Международное французское радио.

Ранее она занимала пост специального докладчика ООН по внесудебным казням. В частности, Аньес Калламар расследовала убийство в 2018 году в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Работая в статусе спецдокладчика ООН, она также заявляла о необходимости международного расследования отравления российского оппозиционера Алексей Навального.

Предшественницей Калламар на посту генерального секретаря "Международной амнистии" была Джулиа Верхаар из Нидерландов.

Аньес Калламар работала в Amnesty International с 1995 по 2001 год. C 2017 года была спецдокладчиком ООН по проблеме внесудебных казней.

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