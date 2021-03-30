Правительство Польши хочет до конца августа привить от коронавируса всех желающих
- 30.03.2021, 19:12
Также правительство Польши вводит изменения в программе прививок.
Правительство Польши до конца августа планирует предложить вакцинацию от коронавируса всем желающим.
Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает агентство PAP.
Он напомнил, что в начале года правительство обещало до конца первого квартала сделать 6 млн прививок.
"И собственно сегодня перед завершением первого квартала эти 6 млн прививок сделаны", - сказал премьер.
"До конца второго квартала мы проведем суммарно 20 млн прививок, а до конца августа хотим прививать всех, кто будет желание вакцинироваться в Польше", - добавил Моравецкий.
Также правительство Польши вводит изменения в программе прививок. В частности, с апреля стартует вакцинация в компаниях, где желание привиться обнаружат менее 500 работников.
Кроме того, будет увеличено количество пунктов вакцинации - в частности, прививки можно сделать в аптеке, которые выразят желание участвовать в соответствующей программе.