Правительство Польши хочет до конца августа привить от коронавируса всех желающих 30.03.2021, 19:12

Также правительство Польши вводит изменения в программе прививок.

Правительство Польши до конца августа планирует предложить вакцинацию от коронавируса всем желающим.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает агентство PAP.

Он напомнил, что в начале года правительство обещало до конца первого квартала сделать 6 млн прививок.

"И собственно сегодня перед завершением первого квартала эти 6 млн прививок сделаны", - сказал премьер.

"До конца второго квартала мы проведем суммарно 20 млн прививок, а до конца августа хотим прививать всех, кто будет желание вакцинироваться в Польше", - добавил Моравецкий.

Также правительство Польши вводит изменения в программе прививок. В частности, с апреля стартует вакцинация в компаниях, где желание привиться обнаружат менее 500 работников.

Кроме того, будет увеличено количество пунктов вакцинации - в частности, прививки можно сделать в аптеке, которые выразят желание участвовать в соответствующей программе.

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