Илон Маск с юмором отреагировал на новую неудачу со Starship 4 30.03.2021, 19:37

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Фото: Gettyimages.com

Прототип ракеты носителя достиг высоты в десять километров, но взорвался во время приземления.

Глава SpaceX Илон Маск отреагировал в Twitter на крушение прототипа SN11 корабля Starship в ходе испытаний.

Ранее одиннадцатый прототип ракеты носителя достиг высоты в десять километров, но взорвался во время попытки приземлиться.

"По крайней мере воронка находится в нужном месте", – шутливо отметил бизнесмен в соцсети.

Как пояснил Маск, вероятно, второй двигатель испытал проблемы во время подъема на высоту и не достиг нужного давления при посадке, хотя теоретически этого и не требовалось.

"Что-то очень значительное случилось вскоре после запуска двигателей для посадки. Выясним, что это было, как только изучим обломки", – добавил изобретатель.

Скриншот: twitter.com/elonmusk

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