Еврокомиссар – режиму Лукашенко: Права нацменьшинств необходимо уважать! 2 30.03.2021, 19:48

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Фото: European Parliament

Оливер Варгеи сделал заявление.

Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства ЕС Оливер Варгеи осудил поведение белорусских властей с представителями польского нацменьшинства.

Соответствующее заявление Варгеи сделал во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Неприемлемое отношение власти Беларуси к представителям польского меньшинства. Права меньшинств необходимо уважать! ЕС продолжает поддерживать белорусский народ в его стремлении к свободе", - написал Варгеи в своем официальном Twitter-канале.

Напомним, ранее Евросоюз призвал власти Беларуси немедленно освободить президента Союза поляков Беларуси Анжелику Борис и других политических заключенных.

23 марта была арестована и приговорена к 15 дням заключения новоизбранная председатель Союза поляков Беларуси Анжелика Борис. 25 марта задержан журналист, член правления Союза поляков Беларуси Анджей Почобут.

В офисах Союза поляков в Беларуси по всей стране проведены обыски. Против руководства Союза поляков Беларуси было возбуждено новые уголовные обвинения.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий сравнил действия белорусских властей с захватом заложников и призвал прекратить преследовать поляков, проживающих в Беларуси.

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